Tutto confermato: nonostante la presenza di Trentino Itas, Conegliano e Milano le due finali di Champions League si giocheranno il 5 maggio ad Antalya, in Turchia

La sede della "SuperFinals" era stata indicata da tempo (quando in corsa c'erano quattro squadre turche), ma non ancora ufficializzata (infatti non si potevano acquistare i biglietti). In tanti speravano in un cambio di sede: così non è stato. I tifosi di Trento, ma anche quelli veneti e lombardi, con Conegliano e Milano che si giocheranno il titolo, dovranno sobbarcarsi una lunghissima e costosa trasferta

TRENTO. Tutto confermato. La finalissima di Champions League tra Trentino Itas e i polacchi dello Jastrzebski Wegiel si giocherà in Turchia, precisamente domenica 5 maggio all' "Antalya Sports Hall" di Antalya. città di oltre 2 milioni e mezzo di abitanti situata nel golfo di Adalia, che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

Lo stesso giorno, ad aprire quella che è ribattezzata "SuperFinals", sarà la finale della Champions femminile tra Conegliano e Milano e, a seguire, toccherà alla compagine gialloblù andare a caccia del quarto successo nella massima rassegna continentale, che manca a Trento da ormai tredici stagioni.

Nelle scorse ore, visto che la Cev non aveva ancora ufficializzato la sede della "SuperFinals" (e, infatti, i biglietti non erano ancora acquistabili), c'era anche chi aveva ipotizzato che, vista la presenza di tre squadre italiane e una polacca, la sede avrebbe potuto essere modificata. Al momento, infatti, dell'indicazione ufficiosa erano ben quattro le squadre turche in lizza per un posto in finale, tutte però eliminate tra quarti e semifinali delle due manifestazioni.

Il massimo organismo europeo in fatto di volley, invece, ha comunicato proprio oggi la sede: le due partite si giocheranno all' "Antalya Sports Hall", impianto da 10mila spettatori che, per la prima volta nella ultraventennale storia di Trentino Volley, ospiterà una gara dei gialloblù, che hanno giocato per sette volte in Turchia, conquistando sei successi (l'ultimo nel 2019 ad Istanbul) e hanno perso solamente una volta.

I tifosi di Trento, ma anche quelli di Conegliano e Milano, masticano un po' amaro, visto che dovranno sostenere una lunghissima trasferta (con relativi costi, piuttosto elevati) per assistere agli ultimi atti delle due manifestazioni. Una scelta, quella di giocare in Turchia che, alla luce delle partecipanti, risulta abbastanza assurda.

L'avversaria dell'Itas è squadra "tosta", che attualmente occupa il primo posto nella PlusLiga polacca e nell'organico, affidato all'argentino Mendez, annovera atleti del calibro del regista francese Toniutti e dell'opposto transalpino Patry, senza dimenticare gli schiacciatori Fornal (nazionale) e Sedlacek e i centrali Huber e Gladyr.