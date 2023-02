La Ginnastica Trento vince la prima prova del campionato di serie C, l'obiettivo è centrare il salto in B

TRENTO. Grande e importantissimo successo per la Ginnastica Trento, affermazione per la realtà del capoluogo nella prima prova di serie C.

Sì è svolta nel weekend scorso nella città di Mortara (Pavia) la prima delle tre prove del campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile. La società Ginnastica Trento ha schierato in questa occasione ben due formazioni che si sono date battaglia con altre 12 squadre provenienti dal Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia.

Ottima la prestazione della prima squadra, composta dalle atlete Nicole Ferrara, Agnese Franzoi, Vanessa D’Addedda, Maddalena Fruet, Elisa Facchini e Carlotta Di Flaviano (in prestito dalla società Ardor Padova), che si è fatta trovare pronta in questo debutto della stagione sportiva al punto da salire sul primo gradino del podio.

Bene anche la seconda squadra composta da Ginevra Castelpietra, Anita Della Sala e Kristin Dorigatti, tutte ancora in ripresa da vari problemi fisici, ma che aiutate dalle atlete della S.G. Bolzano Romani Javeira e Pocorobba Giada, hanno portato a termine una buona gara.

Tanta soddisfazione da parte dello staff tecnico per questo primo importante risultato che avvicina la squadra di Trento all’obiettivo stagionale, quello della promozione al campionato di serie B che sarebbe garantita se la squadra dovesse risultare la prima nella somma delle migliori due prove su tre. Ma ora appuntamento alla seconda prova di campionato che si svolgerà tra un mese a Padova.