L'ottava edizione della Ledro Sky è pronta a scattare tra camminamenti, trincee e vette: in 500 lanciano la sfida al Senter dele Greste

Tutto pronto per il tradizionale evento di Skyrunning sul lago di Ledro, seconda tappa del circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon. Domenica 11 giugno attesi al via in Val di Ledro circa 500 trail runner

Foto di Dennis Pasini/Vitesse

LEDRO. E' tutto pronto per l'ottava edizione della "Ledro Sky - Senter dele Greste”. L’evento di skyrunning, valido come seconda prova del circuito “The Golden Trail National Series” supported by Salomon, si svolge domenica 11 giugno su un percorso di 19 chilometri e 1.610 metri di dislivello positivo, attraverso camminamenti, trincee e vette che circondano il lago di Ledro (Qui info).

"Dobbiamo dire grazie alla passione di Paolo Ferrari e di tutto il Team della Ssd Tremalzo, che da vent'anni mette tutto il suo impegno in eventi come questo", commenta Luca Zendri, assessore allo sport e al turismo del Comune di Ledro. "Nel nostro territorio l'associazionismo è un valore fondamentale, e nell'outdoor esprimiamo la chiave del nostro posizionamento, grazie al quale richiamiamo ogni anno tantissimi ospiti da tutto il mondo".

Il centro abitato di Mezzolago sarà sede di partenza e di arrivo della prova, che dovrà essere completata entro 4 ore e 30 minuti, mentre il punto più elevato è fissato sulla vetta di Cima Parì (1.988 metri slm) dove sarà posto il traguardo volante intitolato alla memoria di Damiano Gnuffi, appassionato podista ledrense e cofondatore della Ssd Tremalzo. Da qui, una volta doppiata la cima, si imboccherà il "Senter dele Greste” che porterà a Cima Sclapa (1887 metri) e a Bocca Dromaè (1675 metri), da dove il percorso risalirà fino a Cima d’Oro (1802 metri) per poi iniziare la discesa verso l’arrivo.

La scorsa edizione è stata conquistata da Stian Angermund e Fabiola Conti i quali, nonostante l’ottima gara che li ha visti tagliare il traguardo rispettivamente in 1h 49m e 23s e 2h 14m 02s, non sono riusciti a battere il record stabilito nel 2021 da Cesare Maestri (1h 46m 22s) e Alice Gaggi (2h 13m 03s).

“Per noi è un'enorme soddisfazione accogliere atleti che da otto anni non hanno mancato neppure un'edizione della Ledro Sky: si tratta di un segnale forte che dimostra come sia apprezzato non solo l'evento in sè, ma anche il territorio e le persone che si impegnano a dare ogni anno qualcosa in più. Lo stesso Stian Angermund, il vincitore norvegese dell'anno scorso, ci ha raccontato che si è sentito a casa e che ha avuto la percezione di correre in famiglia. Anche questo ci rende molto orgogliosi della Ledro Sky”, le parole del presidente della Ssd Tremalzo, Paolo Ferrari. "Quest'anno sarà presente con un suo stand anche Admo-Associazione donatori di midollo osseo: uno dei nostri dirigenti è venuto a mancare lo scorso autunno proprio a causa di una malattia, e una collaborazione con loro ci sembrava l'idea migliore non solo per ricordarlo ma anche per sensibilizzare sul tema".

Anche quest’anno ai nastri di partenza saranno presenti grandi talenti del panorama nazionale che tenteranno di ritoccare i record imposti, tra questi Caterina Stenta, Giulia Compagnoni, Mattia Bertoncini, Federico Presa, Cristian Modena, Mattia Tanara, Martina Bilora, Simone Costa, Lorenzo Beltrami, Alessandro Riva, Fabiano Roccabruna, Daniele Andreis, Stefano Gardener, e i vincitori dell’ultima Garda Trentino Run Alessia Scaini e Luca Merli, e Marco Filosi, quest’ultimo medaglia di bronzo alla Ledro Sky del 2021.

“Manifestazioni come Ledro Sky funzionano grazie ai molti volontari che si mettono in gioco: questo tipo di attività valorizza ciò che noi chiamiamo turismo sostenibile. Anche quest’anno avremo il piacere di avere ai nastri di partenza tantissimi atleti provenienti dall’Italia e dall’estero che sapremo accogliere al meglio, proprio come è abitudine della Valle di Ledro”, conclude Francesca Spagnolli, vice presidente del Cda dell'Azienda per il turismo Garda Dolomiti e referente per i territori della Valle di Ledro e Valle dei Laghi.

IL PROGRAMMA DI “LEDRO SKY - SENTER DELE GRESTE” 2023

Sabato 10 giugno

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 consegna pettorale, chip e pacco gara presso l'ufficio gare di Mezzolago

Domenica 11 giugno

ore 07:00: consegna pettorale, chip e pacco gara presso l'ufficio gare di Mezzolago

ore 08:30: appello alla partenza, spunta atleti e successivo briefing gara

ore 09:00: partenza gara

ore 12:30: pranzo con polenta gialla concia e cavolo cappuccio

ore 14:30: premiazioni (i vincitori riceveranno il trofeo realizzato da Ledro Legn)

Al termine della competizione, dopo le premiazioni, la festa continuerà con intrattenimento musicale e dj set, con il supporto dell'associazione Ledro In Musica.

Al Centro Feste Mezzolago, luogo di partenza e delle premiazioni della gara, sarà inoltre presente lo stand di Admo (Associazione Donatori di Midollo Osseo) per sensibilizzare sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue. Allo stand ci sarà anche il runner trentino Stefano Dalvai che, a seguito del trapianto, nel 2017 partecipò proprio alla Ledro Sky come prima gara post-operatoria.

Sempre al Centro Feste Mezzolago, si terrà anche la tradizionale festa paesana "Pane, Vino e Pesciolino" con pranzo a base di aole (alborelle) fritte e polenta gialla di Storo, organizzata dalla Pro Loco di Mezzolago.