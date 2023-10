Meraviglioso Südtirol: in un "Druso" gremito i biancorossi superano per 3 a 1 in rimonta la Sampdoria con le reti di Odowgu, Casiraghi e Pecorino

Prestazione super quella della squadra di Bisoli che va sotto ad inizio ripresa e poi ribalta il risultato grazie ad un finale di partita irresistibile. Nel recupero espulso Pirlo per proteste. I biancorossi vincono e convincono e salgono al sesto posto in classifca

La festa dei giocatori del Südtirol al termine della gara davanti al pubblico del "Druso" (Ufficio Stampa FCS - Foto Bordoni)

BOLZANO. Tris d'assi o, se preferite, di meraviglie. Parte la Sampdoria ma arriva, eccome se arriva, il Südtirol che, grazie venticinque minuti "de fuego", supera in rimonta per 3 a 1 la compagine di Andrea Pirlo, sempre più in crisi e ora 17esima in classifica in piena zona retrocessione, mettendo in bacheca un altro "scalpo" prestigioso dopo quelli collezionati nella scorsa stagione e nella prima parte di quella attuale.

I biancorossi, invece, volano al sesto posto in classifica, mettendo in mostra tutta l'argenteria "di casa" del reparto avanzato: Odogwu segna il gol del pari, Merkaj - in pieno overtime - si procura il rigore trasformato da Casiraghi per il due a uno e poi, all'ultimo dei nove minuti di recupero, Pecorino chiude i conti in ripartenza.

Match bloccato nel primo tempo con un'occasione per parte: al 7' Rover semina il panico saltando tre avversari e poi crossa per Odogwu con Stankovic attento e preciso nell'intervento a terra ad anticipare l'attaccante di casa. La replica doriana arriva al minuto 43: botta al volo di Esposito da fuori area con Poluzzi sicuro nella parata.

Nella ripresa la partita "esplode" immediatamente e al 54' la Samp passa: corner dalla destra di Giordano e perfetto colpo di testa di Gonzàlez, che Poluzzi riesce solamente a toccare. La squadra di Bisoli reagisce subito: al 62' Casiraghi, entrato ad inizio ripresa per Rauti, cerca il bersaglio da fuori area, ma non trova di poco la porta, mentre al 70' Merkaj, subentrato a Rover, viene anticipato in extremis dal trentino Depaoli, che rischia l'autorete.

Il forcing altoatesino produce i propri frutti al 77', quando arriva il meritato pareggio: gran girata di Odogwu da centroarea, la palla sbatte contro la parte inferiore della traversa e supera la linea con Merkaj che, per non correre rischi, la scaraventa in rete ma la marcatura è tutta attribuibile al possente centravanti veronese.

Tait e compagni sono "on fire" e premono sull'acceleratore: all'86' Cisco semina il panico e poi lascia partire un tiro cross che si stampa sulla traversa a Stankovic battuto. In campo c'è praticamente una sola squadra e al 93', a sessanta secondi dal triplice fischio, Casiraghi pesca in area Merkaj, che va a terra dopo un contatto con Ghilardi. Pezzuto non ha dubbi e indica il dischetto: dopo due minuti di proteste doriane Casiraghi si presenta sul dischetto e insacca con una bordata centrale sotto la traversa.

Il recupero viene prolungato, Pirlo perde le staffe al 97' e si fa cacciare assieme al preparatore Bertelli per proteste e, con la Sampdoria proiettata disperatamente in avanti alla ricerca del pareggio, al 99' i biancorossi ripartono in contropiede, Giorgini serve Pecorino che chiude i conti con una perfetta conclusione mancina da fuori area, firmando la sua prima rete in maglia Südtirol.

Game over con il "Durso" in visibilio: per Bisoli e i suoi un altro sabato... da sballo!

Il tabellino.

FC SÜDTIROL - SAMPDORIA 3-1

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Ciervo (18’st Cisco), Tait (43’st Broh), Peeters, Rover (10’st Merkaj); Odogwu (43’st Pecorino), Rauti (1'st Casiraghi).

A disposizione: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Siega, Cuomo, Kofler, Lonardi.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzàlez, Giordano; Kasami (36’st Girelli), Yepes (46'st Ricci), Vieira; Verre (19’st Askildsen); Borini (46'st La Gumina), Esposito (36’st De Luca).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Panada, Conti, Buyla, Delle Monache.

Allenatore: Andrea Pirlo

ARBITRO: Pezzuto di Lecce (Assistenti: Mastrodonato di Molfetta e Longo di Paola. IV Ufficiale: Gangi di Enna).

RETI: 9'st Gonzàlez (SA), 32'st Odogwu (SU), 50'st rigore Casiraghi (SU), 54'st Pecorino (SU).

NOTE: campo in ottime condizioni. Spettatori 5.509 (tutto esaurito) di cui 626 ospiti. Temperatura mite. Espulsi al 52'st l'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo per linguaggio irriguardoso e il preparatore atletico Bertelli (SA). Ammoniti l'allenatore del Südtirol Bisoli, Rover (SU), Davi (SU), Tait (SU), Kasami (SA), Gonzàlez (SA), Depaoli (SA). Calci d'angolo 9 a 2 per la Sampdoria. Recupero 2' + 9'.