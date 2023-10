Ritorna un appuntamento classico nel calendario skiroll nazionale, la Trento - Monte Bondone Roll pronta a mettere alla prova gli atleti di coppa Italia

TRENTO. Gli interpreti dello skiroll si preparano per affrontare il Monte Bondone. Due giorni di coppa Italia nel capoluogo e si annuncia una sfida tra il neo campione del mondo Tommaso Dellagiacoma e Matteo Tanel.

Dopo aver messo in cantiere la Millegrobbe Ski Marathon nel febbraio scorso e l’Alpe Cimbra Roll a luglio, il Team Futura guidato da Andrea Buttaboni ritorna in cabina di regia sabato 7 e domenica 8 ottobre per proporre la Trento - Monte Bondone Roll. Si tratta di un appuntamento ormai classico nel calendario dello skiroll nazionale, che propone il tradizionale format con la sprint a tecnica libera in corso del Lavoro e della Scienza a Trento in zona Le Albere a Trento e la competizione mass start in salita fra Candriai e Vason. Il direttore di gara è Silvano Berlanda e il responsabile di percorso, nonché atleta, Alessio Berlanda.

L’edizione 2023 della Trento – Monte Bondone Roll avrà validità come 17esima e 18esima prova di coppa Italia di tutte le categorie, dai giovanissimi ai children, dai giovani ai senior, senza dimenticare i master. Tutti a caccia della vittoria e di punti preziosi per la classifica generale. Nella graduatoria senior comandano Riccardo Munari del Vadobbiadene e Maria Invernizzi del Nordik ski Valsassina, i quali nella doppia sfida di Trento e Monte Bondone dovranno ben guardarsi rispettivamente da Riccardo Masiero e da Matteo Tanel, racchiusi in meno di 150 punti, e da Anna Maria Ghiddi e Paola Beri, che invece risiedono in un range di soli 50 punti fra la prima e la terza. Particolarmente sentite anche le sfide delle categorie giovanili, con la stessa Anna Maria Ghiddi e Alessandro Corradi che conducono la categoria under 20, dove in terza posizione c’è anche il trentino Carlo Cantaloni del Marzola, intenzionato a far valere il fattore casa. Nella under 18 guidano la graduatoria Maria Invernizzi e Francesco Chiarada, con il trentino Davide Piccinini del Made 2 Win Trenteam in seconda posizione.

Si annuncia particolarmente spettacolare la sfida sprint di sabato pomeriggio, nella quale c’è già un favorito annunciato, il tre volte campione del mondo Emanuele Becchis, piemontese di Boves, che nelle sprint di Trento ha vinto in ben dieci occasioni ed è più che mai intenzionato a lasciare il segno anche quest’anno. Cercherà di impensierirlo l’esperto atleta di casa Alessio Berlanda, ma attenzione anche al rendenese del Carisolo Michele Valerio e al giovane Giovanni Lorenzetti, atleta di Pinzolo che è tesserato con il Team Futura White Fox.

Nell'appuntamento in salita di domenica si ripropone l'entusiasmante e interminabile sfida fra il fresco vincitore della Coppa del Mondo, il fiemmese Tommaso Dellagiacoma del Team Internorm Alpenplus Trentino e il bolzanino Matteo Tanel del Team Robinson Trentino, intenzionati più che mai a lasciare il segno anche sulle verticalità dell'Alpe di Trento. Nel ruolo di outsider Lorenzo Busin, il miglior fondista italiano su lunghe distanze, primo non scandinavo a salire sul podio di una classifica finale Ski Classics (terzo Sprint 2022- 2023).

Il programma prevede la partenza delle gare sprint alle 15 di sabato 7 ottobre, con in campo le categorie giovanissimi e children, oltre ai giovani, senior e master, sulla distanza di 150 metri a tecnica libera. Domenica mattina, invece, si svolgeranno le sfide su varia distanza con partenza mass start a tecnica classica. L’arrivo sarà collocato in località Vason, mentre le partenze saranno a valle. Alle 10 toccherà agli under 10 sulla distanza dei 1.000 metri, alle 10.05 gli under 12 sui 2000 metri, alle 10.10 gli under 14, che affronteranno 3 chilometri. Le categorie under 16, quindi giovani, senior e master femminili, partiranno dalle 10.20 da località Vaneze, cimentandosi su un tracciato di 5.500 metri, mentre alle 10.30 è previsto il via della sfida più attesa per giovani, senior e master maschile da Candriai a Vason, sulla distanza dei 9 chilometri.

Per quanto riguarda la viabilità, sabato mattina dalle 8 sarà vietata la sosta in Corso del Lavoro e della Scienza a Trento (zona Le Albere), con chiusura della via dalle 13 alle 18. Domenica mattina invece sarà chiuso il tratto di strada da Candriai a Vason dalle 9 alle 12.