Lucia Dalmasso, prima storica vittoria in Coppa del Mondo

SCUOL. Storica vittoria per Lucia Dalmasso, atleta veneta originaria di Falcade delle Fiamme Gialle. E' stato spettacolo nel PGS femminile di Scuol, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard. Fuori la leader Hofmeister negli ottavi, Dalmasso costruisce il suo risultato battendo nell'ordine la svizzera Jenny, la tedesca Loch ai quarti, l'austriaca Riegler e in big final con la compagna Coratti.

Dalmasso viene da un periodo entusiasmante ed è in uno stato di forma eccezionale e arrivava alle gare di Scuol da un finale 2023 con due esaltanti secondi posti che le hanno dato l'acquolina e la voglia di andarsi a conquistare la vittoria. Due big final esaltanti ma mancava la vittoria e siccome la fame vien mangiando ecco il colpo di oggi.

Un filotto di gare eccezionali, 2 secondi posti negli ultimi due appuntamenti ed è finalmente arrivata la vittoria voluta e cercata, costruita, a secco, sugli sci, con consapevolezza. E pensare che Lucia Dalmasso 6 anni fa era un talento dello Sci Alpino. Oggi è sul gradino più altro del podio a livello mondiale.

''Grande la nostra Lucia - il commento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia -. Nella località svizzera di Scuol, la campionessa falcadina di snowboard ha vinto oggi lo slalom gigante parallelo di Coppa del Mondo. È il suo primo successo nel massimo circuito. Bravissima''.