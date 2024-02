Sensazionale Yeman Crippa: a Siviglia, alla sua seconda maratona in carriera, "abbatte" di oltre un minuto il record italiano, correndo in 2 ore 6 minuti e 6 secondi

Il suo manager Gianni Demadonna qualche settimana fa lo aveva detto in un'intervista: "Nella maratona Crippa vale 2 ore e 05'". Ci è andato poco lontano, considerato che il portacolori delle Fiamme Oro ha grandi margini di miglioramento anche su questa distanza dopo aver stabilito i primati italiani dei 3.000, 5.000, 10.000 metri e nella mezza maratona

SIVIGLIA. Yeman Crippa è un fenomeno assoluto! A Siviglia, alla sua seconda maratona della carriera, l'atleta trentino, che fa parte della "scuderia" del manager Gianni Demadonna, stabilisce il nuovo record italiano sulla distanza dei 42,195, correndo il 2 ore 06"06 e migliorando di oltre un minuto il precedente primato, stabilito poco meno di un anno fa a Barcellona da Iliass Aouani.

Demadonna qualche settimana fa l'aveva detto in un'intervista: "Nella maratona Crippa vale 2 ore e 05'". Ci è andato poco lontano, considerato che il portacolori delle Fiamme Oro ha grandi margini di miglioramento anche su questa distanza dopo aver stabilito i primati italiani dei 3.000, 5.000, 10.000 metri e nella mezza maratona.

A Siviglia Crippa ha disputato un'incredibile gara in crescendo, con una seconda parte più veloce della prima, avendo virato la boa di metà maratona in 1h03'15. Un altro record favoloso per un atleta che sta riscrivendo la storia del mezzofondo italiano ed europeo.