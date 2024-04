Straordinario Yeman Crippa, suo il record italiano nella 10 chilometri su strada

A Herzogenaurach in Germania il campione trentino, correndo in 27:08, ha battuto il primato italiano di 42 secondi e ha sfiorato inoltre il record europeo

HERZOGENAURACH. Sul fatto che fosse l'uomo dei record italiani, c'erano pochi dubbi. Ora però Yeman Crippa ha aggiunto anche l'ultimo tassello che gli mancava: il record nazionale dei 10 chilometri su strada. Questa mattina infatti, a Herzogenaurach in Germania, il campione trentino l'ha fatto suo con il crono di 27:08, mancando di un solo secondo il primato europeo (27:07) conquistato a marzo dal francese Gressier.

Ad essere ampiamente superato è però il primato italiano (27:50), che era saldamente nelle mani di Pietro Riva e Yohannes Chiappinelli dal 2022: lo stacco è di addirittura 42 secondi, e ancora maggiore quello rispetto al primato personale che Crippa aveva realizzato a Bozano lo scorso dicembre.

L'atleta delle Fiamme Oro lancia dunque un altro segnale importante, soprattutto in vista degli Europei di Roma, in programma a giugno, e dei giochi Giochi Olimpici di Parigi di agosto, e a parlare per lui è proprio la personale "collezione" di record.

Al momento, infatti, quelli italiani detenuti da Crippa sono: il primato italiano nei 3.000 metri (7:37.90), 5.000 metri (13:02.26), 5 chilometri su strada (13:14), 10.000 metri (27:10.76), 10 chilometri su asfalto (27:08), mezza maratona (59:26) e maratona (2h06:06).