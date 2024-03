Trasferta vietata ai tifosi della capolista Mantova a Trento per problemi di sicurezza? Gli ultras: ''Veniamo lo stesso''. Il presidente: ''Siate responsabili''

A Padova erano arrivati in mille e l'entusiasmo in casa biancorossa cresce di partita in partita vista la testa della classifica e gli 11 punti di vantaggio proprio sui biancoscudati ma Trento non sembra non potranno entrare allo stadio. Tanta la delusione anche dei tifosi di casa che speravano di assistere a uno spettacolo 'pieno' grazie anche ai tifosi ospiti

TRENTO. Arriva la capolista ma, con buona probabilità, non arriveranno i tifosi o meglio, non arriveranno allo stadio perché da annunci a Trento verranno lo stesso. Sabato si gioca al Briamasco Trento - Mantova ma da qualche giorno i biglietti sono in vendita solo per i tifosi di casa. Da quanto emerge, infatti, per evitare scontri tra tifoserie, che storicamente non si amano, la trasferta rischia di essere vietata per i supporter del club che si sta giocando la vittoria del girone e che è avviata a marce spedite verso la promozione diretta in Serie B con ben 11 punti di vantaggio sulla seconda della classe, Padova. Sulle pagine di Mantovauno (e di rimando sul profilo ufficiale del club biancorosso che ha rilanciato gli articoli) il mister Possanzini spiega che ''l’importante è che non ci siano disordini e che non si corrano rischi per le gare successive. Abbiamo bisogno di loro (i tifosi ndr) fino alla fine”.

Anche gli ultras, però, hanno ''parlato''. Il Centro di Coordinamento Mantova Club ha diramato un comunicato stampa dove spiega che ''visto il continuo ritardare la vendita dei biglietti del settore ospite col rischio del blocco della trasferta, il Ccmc, per gli impegni presi, sta valutando l’opportunità di trasformare la trasferta in una gita sabato a Trento e comunque invita tutti i tifosi a visitare il capoluogo trentino già dal primo mattino. Trento è una città ricca di spunti architettonici e culturali, a cui si può affiancare una cucina tipica di buona tradizione, per cui potrebbe essere un buon sabato di svago''

Analogo comunicato è arrivato anche dalla Curva Te: “Data l’incertezza sulle modalità di vendita dei biglietti a pochi giorni dalla partita, e con un sempre più probabile e immotivato divieto di trasferta, invitiamo tutti i mantovani a partire comunque per Trento. Potranno anche vietarci l’accesso al settore ospiti dello stadio ma non ci potranno vietare di accedere alla città. Se non potremo seguire la nostra squadra nel settore che ci spetta, troveremo un’alternativa per seguirla e sostenerla”.

Sulla pagina Facebook del Trento sotto il post della prevendita dei biglietti (privo della possibilità di comprare quelli per il settore ospiti) tanti i messaggi anche di insulti. Si va dall'ironico ''brutti spaccini di speck vi meritate l'invasione illegale'' a chi sottolinea che del Trento frega niente verrebbero solo a spingere il Mantova verso la Serie B. Tanti anche i commenti di supporto ai tifosi mantovani da parte di quelli del Trento: ''Noi di Trento aspettiamo partite come queste per vedere un po' di pubblico. Almeno i club organizzati devono lasciarli salire''.

Grande la delusione del presidente del Mantova che ha scritto così