Nonostante il divieto di trasferta imposto, 50 tifosi del Mantova provano a raggiungere Trento. Vengono fermati e identificati ad Aldeno e poi "riaccompagnati" in Lombardia

TRENTO. Sul campo è finita 1 a 1 con il Trento capace d'imporre il pareggio al Mantova, super capolista del girone A del campionato di serie C e lanciatissimo verso la promozione in B.

Sugli spalti, invece, l'inizio del match è stato surreale: assenti i supporters ospiti visto il divieto di trasferta imposto dal prefetto trentino Filippo Santarelli (che ha accolto le indicazioni fornite dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive), una parte del tifo organizzato gialloblù ha optato per mezz'ora "di sciopero" per protestare contro la decisione in "solidarietà" con i "colleghi" lombardi, con i quali non sono mancati i momenti di attrito nel passato.

Eppure qualche tifoso virgiliano ha provato a raggiungere Trento. Come? A bordo di un paio di minivan e di di una decina di auto, una cinquantina circa di ultras biancorossi è partita da Mantova in direzione del capoluogo. La Questura di Trento, in collaborazione con quelle di Mantova e Verona, aveva allestito una serie di controlli lungo l'Autostrada del Brennero e posizionato una serie di pattuglie al casello di Trento Sud.

I tifosi mantovani hanno però scelto di uscire dall'A22 a Rovereto e poi proseguire lungo la Destra Adige. All'altezza di Aldeno, utilizzando lo spazio di un distributore situato a pochi chilometri da Trento, il convoglio è stato intercettato e bloccato.

Tutti i supporters biancorossi sono stati identificati e poi scortati nell'immediato viaggio di ritorno. Sono in corso di valutazioni ulteriori provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria.