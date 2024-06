Yeman Crippa, oro mostruoso: è sua la mezza maratona degli Europei di Roma

ROMA. Yeman Crippa, oro europeo. Di nuovo. Stavolta in una mezza maratona a Roma dominata da grande, grandissimo atleta. Record dei campionati europei (1h01'03") e messaggio a tutti gli avversari in vista di Parigi, dove Yeman correrà la maratona olimpica. Gara in controllo e finale sulle ali dell'entusiasmo, con tanto di sorriso di gioia nel rettilineo finale.

Corsa spettacolare anche per il contesto, con gli atleti a correre nelle vie di una Roma senza sole ma pur sempre di una bellezza scintillante, fino all'arrivo nello stadio Olimpico: festa azzurra completata dall'argento di Pietro Riva, al terzo posto il tedesco Petros.

Intorno al passaggio dei 15 chilometri, dopo due terzi di gara vissuta in sostanziale attesa con un gruppo di testa sulle venti unità, arriva il deciso attacco innescato dall'israeliano Teferi: restano tre azzurri al comando, ma il ritmo aumenta e il gruppo dei migliori si assottiglia a una dozzina di atleti. È il momento della stoccata di Yeman: il classe '96 mette la freccia e “strappa”, e con lui rimangono solo i 2 tedeschi. Ma non riuscendo a staccarli, Crippa abbassa i giri del motore e aspetta la volata finale. E al traguardo sono brividi di gioia con un allungo da fenomeno.

Anche grazie a questa domenica mattina di gioie e successi, l’Italia si conferma attualmente al primo posto nel medagliere degli Europei: secondo oro "trentino" dopo il successo di venerdì sera di Nadia Battocletti nei 5.000 metri.

Tra lunedì e martedì toccherà al terzo trentino in azione, quel Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle) impegnato nelle varie sfide del decathlon e al rientro dopo l'infortunio che lo aveva costretto allo stop in inverno: sono arrivati buoni segnali nelle recenti gare a Bolzano, ma la sua partecipazione a Roma era tutt'altro che scontata.

Martedì 11 giugno tornerà in pista anche Battocletti, al via dei 10.000 metri, la stessa distanza che domenica 12 a meno di cambi di programma dovrebbe affrontare anche Yeman Crippa.