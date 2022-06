Cinque Vele blu per i laghi di Molveno, Fiè e Monticolo: il Trentino Alto Adige è la regione con più riconoscimenti per il turismo lacustre

TRENTO. Con ben 3 laghi su 6 è il Trentino Alto Adige a conquistare il maggior numero di riconoscimenti per il turismo lacustre: Molveno, Fiè e Monticolo ottengono le Cinque Vele, seguiti da Lombardia, Piemonte e Toscana. Ma il Lago del Mis, in Veneto, ad arrivare al primo posto in classifica.

Emerge questo dalla presentazione di Legambiente che torna con una nuova edizione di proposte di vacanze, "Il mare più bello 2022", la Guida blu in collaborazione con Touring Club Italiano che, da più di 20 anni, offre una panoramica annuale sui comprensori balneari più belli e sostenibili della Penisola, in grado di offrire una vacanza a Cinque Vele. Mete quindi premiate perché all'insegna della responsabilità e della qualità ambientale.

"Le località a Cinque Vele - commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - che premiamo oggi rappresentano le migliori buone pratiche amministrative e dimostrano che un nuovo modo di fare turismo è possibile, puntando sull’ambiente e sull’inclusività. Una vacanza nuova rispetto a quella di vent’anni fa, più consapevole, fatta di esperienze all’aria aperta, escursioni in bicicletta o trekking, di visite ai borghi storici e ricercati momenti di benessere”.

Non solo mare quindi, ma anche i laghi hanno ottenuto grandi riconoscimenti. Dopo gli specchi d'acqua in Trentino Alto Adige vengono assegnate Cinque Vele anche al lago dell’Accesa in Toscana, il lago di Avigliana Grande in Piemonte, così come alla riva occidentale del Lago di Garda, dove compare anche Riva. In vetta spicca il Lago del Mis, in provincia di Belluno.

"Ne risulta non una classifica, ma una mappatura geografica - afferma Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - che fotografa le eccellenze dei mari e dei laghi italiani e uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo".

La guida racconta nel dettaglio 45 tra le più belle località balneari della penisola, selezionate tra ben 98 comprensori turistici, sulla base dei dati raccolti da Legambiente sulle caratteristiche ambientali e sulla qualità dell’ospitalità, integrati con le valutazioni espresse dai Circoli locali: dalle Cinque Terre alla costa cilentana, dalla Maremma toscana al Salento, dalla selvaggia Isola di Capraia fino all’arcipelago delle Tremiti.

Anche quest’anno al primo posto della classifica figura la Sardegna, con ben sei comprensori turistici a Cinque Vele. Seguono Toscana e Puglia (3 comprensori in ciascuna regione), quindi Sicilia e Campania (2 comprensori a testa) e Basilicata e Liguria (1 comprensorio a Cinque Vele in ciascuna regione).