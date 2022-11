Dalla Sardegna a Ibiza e da Dubrovnik a Kassel, le nuove partenze da Bolzano. Skyalps: "A partire da dicembre a bordo (gratuitamente) anche le cassette di vino"

BOLZANO. A partire da oggi (23 novembre) sono finalmente acquistabili online i biglietti della compagnia aerea Skyalps dedicati alle mete estive 2023. Dall'aeroporto di Bolzano sarà infatti presto possibile partire alla volta di nuove destinazioni tra cui Puglia, Sardegna, Sicilia e Calabria, nonché Croazia e Spagna (Ibiza). I primi voli in programma sono previsti per maggio 2023.

La prossima estate sarà ricca di novità ma soprattutto possibilità, grazie all'ampliamento dell'offerta di Skyalps che metterà in campo nuovi voli diretti da Bolzano. A seguito dell’ottima stagione estiva appena conclusa, il prossimo anno verranno riproposte le seguenti destinazioni: Olbia e Cagliari in Sardegna, Lamezia Terme in Calabria e Catania in Sicilia, Brindisi in Puglia e Ibiza. In Croazia verranno proposte invece Brac e Dubrovnik.

Ogni anno, oltre 2 milioni di turisti tedeschi trascorrono le loro vacanze in Alto Adige e, grazie a Skyalps, potranno continuare a volare comodamente da Düsseldorf, Amburgo e Berlino direttamente a Bolzano. A queste mete, due volte alla settimana, si aggiungerà anche Kassel.

"Con Dubrovnik ampliamo la copertura del mercato croato e con la programmazione estiva anche il sud Italia continuerà a essere ben collegato - racconta orgoglioso Josef Gostner, presidente di Skyalps -. L’alta frequenza delle connessioni con Amburgo, Düsseldorf e Berlino favoriranno il turismo verso l’Alto Adige e la nuova linea verso Kassel porterà sicuramente molti ospiti", commenta.

Insieme all'elaborazione di nuove mete, Skyalps ha lavorato in questi mesi all’ottenimento del certificato di operatore aereo (Aoc): pratiche, ad oggi, quasi completate, accanto alla stipula di accordi con altre società del settore, per raggiungere nuovi clienti che voleranno dai grandi aeroporti internazionali direttamente verso Bolzano e viceversa.

"Con gli investimenti in macchine Dash 8-Q400 a alta efficienza energetica Skyalps continua il percorso di riduzione delle emissioni di CO2 - rivela Gostner -. Mentre la media europea è di circa 3,6 litri di carburante/100 km per passeggero, la compagnia altoatesina riesce a raggiungere un consumo medio di 2,3 litri di carburante/100 km per passeggero, ovvero quasi il 40% di consumo in meno rispetto alla media europea", dichiara, raccontando quanto è stato fatto per garantire il minor impatto ambientale e sonoro possibile.

"A partire da dicembre, i turisti potranno portare a bordo gratuitamente una cassetta di vini dell’Alto Adige acquistati in una delle 69 aziende vinicole altoatesine aderenti all'iniziativa - conclude il presidente di Skyalps -. In generale, su tutti i nostri voli continuerà l'eccezionale offerta di vini in collaborazione con il Consorzio vini Alto Adige, che nel corso del prossimo anno includerà circa 48 etichette accuratamente selezionate".



A breve, insieme ai biglietti aerei, verranno lanciati anche i pacchetti vacanza comprensivi di hotel, transfer e volo diretto da Bolzano.