Dalla Sicilia alla Spagna, dalla Repubblica Ceca alla Danimarca: ecco 5 nuovi voli da Verona con il vettore low-cost Volotea

VERONA. Un volo per la Sicilia e poi due rotte internazionali per a Spagna e la Repubblica Ceca e ancora la Danimarca e la Spagna. E' tutto pronto per l’avvio delle nuove rotte in partenza da Verona targate Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee. Il vettore, infatti, inaugurerà domani, giovedì 21 marzo, il nuovo collegamento alla volta di Comiso vicino a Ragusa, mentre dal 22 marzo prenderanno il via le nuove rotte internazionali per Madrid e Praga. Inoltre, per il giorno seguente, 23 marzo, è previsto l’avvio di altre 2 nuove tratte estere, Copenaghen e Valencia.

Con queste 5 novità diventano 20 le destinazioni raggiungibili dal Catullo a bordo degli aeromobili di Volotea, 9 in Italia e 11 all’estero. Inoltre, la low cost ha stanziato al Catullo un nuovo aeromobile Airbus A320, dando così impiego ad altre 30 persone dirette e più di 170 indirette.

“Verona si riconferma come uno scalo di importanza strategica per i piani di sviluppo di Volotea – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director del vettore -. Continuiamo a lavorare in stretta sinergia con gli aeroporti di Verona e Venezia, al fine di offrire ai passeggeri collegamenti diretti e veloci per raggiungere un numero sempre più ampio di destinazioni. A Verona, dove quest’anno concentriamo la nostra crescita, operiamo con voli che spaziano dalla Grecia alla Spagna, dalla Francia alla Germania, passando per Danimarca e Repubblica Ceca. Ovviamente non vanno dimenticate le 9 destinazioni italiane con le novità di Comiso, per scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, e di Salerno, porta d’accesso per la Costiera Amalfitana, a partire dal prossimo autunno”.

Per il 2024, lo scalo aeroportuale scaligero, vede un'offerta di Volotea che comprende un totale di 20 rotte, 9 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità settembre 2024) e 11 verso l’estero, 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia – entrambe novità 2024), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), 2 in Francia (Parigi Orly e Bordeaux – novità 2024), 1 in Germania (Berlino), 1 in Danimarca (Copenaghen – novità 2024) e 1 in Repubblica Ceca (Praga – novità 2024).