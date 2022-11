''Nessuna aggressione da parte dei lupi sul Monte Bondone: sono cani da conduzione a presidio di un gregge'', la Pat su un video diventato virale sui social

TRENTO. "Nessuna aggressione da parte dei lupi in pieno giorno sul monte Bondone". A riferirlo la Provincia di Trento dopo gli accertamenti del corpo forestale. "Si tratta di cani da conduzione a presidio di un gregge".

E' virale un video diffuso sui social negli scorsi giorni ma non ritrae i carnivori durante l'attacco a una pecora.

"Quelli immortalati con un cellulare dagli escursionisti erano invece cani da conduzione che presidiavano il gregge presente in zona, come accertato con sopralluogo dal Corpo forestale del Trentino".

La Pat conferma la presenza sul Monte Bondone da un branco composto l'anno scorso da 6 lupi (dato del Rapporto grandi carnivori 2021).

"I forestali - aggiunge la Provincia - hanno verificato che i cani accompagnavano una pecora leggermente ferita e rimasta staccata dal gruppo".

Negli scorsi giorni un lupo è invece morto lungo la strada statale della Gardesana a seguito dell'investimento da parte di un veicolo (Qui articolo) e una lupa in Valsugana è rimasta soffocata perché impigliata nelle reti durante un tentativo di predazione a un allevamento, mentre un cane da guardiania è invece rimasto ferito in un'altra predazione a Brentonico (Qui articolo).

In Alto Adige è invece circolata una notizia di un branco di 7-8 lupi che si sono avvicinati minacciosamente a due escursioniste in val d'Ultimo.

Gli animali non si sono avvicinati alle due escursioniste e in zona i forestali non hanno trovato tracce di lupi, ma soltanto di camosci come spiegato a Il Dolomiti dal direttore della Ripartizione foreste Günther Unterthiner (Qui articolo).