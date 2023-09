"Sui social una rappresentazione distorta dei cuccioli di Amarena", il VIDEO del Parco che mostra la loro autosufficienza: "Rimbalzano foto datate, così si crea allarmismo"

"Sono ormai settimane che, oltre ad attestati di stima e riflessioni argomentate, abbiamo visto comparire sui social di tutto. In molti casi abbiamo riscontrato l'utilizzo di immagini di orsi che nulla hanno a che vedere con Amarena e i suoi cuccioli. Parallelamente, sono anche circolate molte foto vere di Amarena ma con la cucciolata del 2020. Così si restituisce una visione distorta dei due cuccioli, come fossero due animali selvatici di pochi mesi, piccoli e non autosufficienti: una visione non corrispondente al vero"

SAN BENEDETTO DEI MARSI. Continuano i monitoraggi dei cuccioli di Amarena, portati avanti dagli esperti del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'orsa, conosciuta ormai in tutta Italia, era stata uccisa a fucilate la notte del 31 agosto e da allora carabinieri forestali e Guardiaparco non hanno smesso di seguire i piccoli, inizialmente ritenuti troppo piccoli per sopravvivere senza la madre: "Nel corso di questa ultima settimana si sono mossi molto sul territorio ripercorrendo spesso gli spostamenti effettuati con la mamma: si alimentano in autonomia", viene precisato in un post pubblicato poco fa sui social dall'Ente.

"Torniamo ad aggiornare il pubblico sui cuccioli di Amarena, essendo ben consapevoli dell'apprensione di molti ma continuando a ribadire che non stiamo dando e non daremo informazioni giornaliere - si legge sul post -. Faremo tutto il possibile per dare informazioni sulle condizioni dei due giovani orsi, che sono la nostra principale preoccupazione, ma questo non significa che ogni giorno ci deve essere per forza qualcosa di nuovo. Non siamo al Grande Fratello".

L'aggiornamento recentemente pubblicato dal Parco d'Abruzzo racconta la capacità dei due orsi di 8 mesi di alimentarsi e muoversi in autonomia: "Stanno bene. I Guardiaparco, i tecnici e i carabinieri forestali li hanno osservati diverse volte durante il monitoraggio, ma i due animali sono anche stati avvistati, di sfuggita, da alcuni cittadini", viene fatto sapere, tenendo a sottolineare quanto alcune notizie e riflessioni condivise di recente su Facebook da alcuni (con tanto di foto 'datate' o prese dal web ndr) siano più che mai fuorvianti.

"Sono ormai settimane che, oltre ad attestati di stima e riflessioni argomentate, abbiamo visto comparire sui social di tutto: appelli, poesie, articoli con critiche aspre e non, libri in vendita scritti in pochi giorni, raccolte fondi poco chiare o quanto meno improbabili. In molti casi abbiamo riscontrato l'utilizzo di immagini di orsi, prese da motori di ricerca o da siti di stock di foto, che nulla hanno a che vedere con Amarena e i suoi cuccioli".

"Parallelamente, sono anche circolate molte foto vere, di Amarena e dei cuccioli. Foto scattate però mesi fa o, addirittura, foto dell'orsa con la cucciolata del 2020 - viene specificato ancora per fare chiarezza -. Tali immagini, ripostate ora da chiunque e in continuazione, stanno restituendo una percezione distorta dei due cuccioli, come fossero ancora due animali selvatici di pochi mesi, piccoli e non autosufficienti. Una visione non corrispondente al vero che crea però nelle persone ulteriore apprensione e preoccupazione. Oggi i due giovani orsi hanno 8 mesi e si stanno alimentando per mettere su grasso da utilizzare durante il periodo dell'ibernazione: non sono più così come li vedete rappresentati sui social ma ben più grandi".