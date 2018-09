Il Panificio Cirilli raddoppia, sabato l'inaugurazione alle Albere: sarà panificio, bar e ristorante

L'inaugurazione è prevista per sabato alle ore 19. E' il secondo punto vendita dopo quello di via Calepina. All'interno del nuovo locale oltre a poter trovare pane fresco, focacce e pizze si potranno gustare primi e secondi piatti

Foto tratta da http://www.panificiocirilli.it/

TRENTO. Pane di prima qualità appena sfornato, pizzette, focacce, dolci ma anche primi e secondi piatti e vini tipici pugliesi. Questo e tanto altro si potrà trovare a partire da sabato prossimo, 29 settembre, con l'inaugurazione alle Albere del secondo punto vendita del Panificio Cirilli.

Un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi studenti trentini e non solo che ormai tutti i giorni, nella pausa pranzo, si dirigono al negozio di via Calepina per gustarsi le prelibatezze dei Cirilli.

Una famiglia arrivata dalla Puglia ormai diversi anni fa. Nel 2013 l'apertura del primo punto vendita che ha fatto innamorare moltissimi trentini. Ora la decisione di aprire i battenti anche nel quartiere Le Albere. Ed ecco allora che dopo i lavori di sistemazione dei locali si è arrivati finalmente all'inaugurazione.

“Abbiamo preso spunto da via Calepina – ha spiegato Antonio Cirilli – per creare qualcosa di più grande. Alle Albere, infatti, oltre al pane e alle pizzette, prepareremo anche primi e secondi piatti”.

Il tutto verrà fatto sul posto. Alle Albere, infatti, è stato installato un secondo forno per proporre direttamente il pane e anche una cucina da dove usciranno piatti ispirati anche a ricette pugliesi.

“In entrambi i punti vendita – spiega la famiglia Cirilli – abbiamo un forno e questo ci permette di evitare di portare i prodotti da un posto all'altro. Il nostro obiettivo è quello di offrire pane e piatti il più freschi possibili”.

Il panificio avrà un grande bancone, suddiviso per bar, caffetteria, panetteria, ristorazione. Con 60 posti a sedere sarà ideale per pranzi veloci, aperitivi, tavola calda e colazioni.

“Abbiamo deciso di aprire alle Albere perchè c'è una prospettiva di lavoro – spiega Antonio – e anche perchè vogliamo dare un servizio sia agli uffici presenti sul posto ma anche ai tanti studenti che frequentano la zona. Con l'apertura della Buc ci sono molti universitari e sappiamo che l'attesa è tanta”.

Nel nuovo punto vendita saranno serviti pranzi veloci e cene a tema. “Abbiamo intenzione di fare due primi e due secondi a pranzo che variano ogni giorno mentre alla sera sarà una situazione diversa, simile ristorante ma anche con eventi a tema e degustazioni di vini”.

Per l'intera famiglia Cirilli sarà una settimana molto impegnativa. Nelle giornate di mercoledì e giovedì sarà infatti protagonista con le proprie prelibatezze al festival Poplar che lo scorso anno ha visto quasi 10 mila presenze. L'inaugurazione del nuovo punto vendita, come già detto, sarà invece sabato alle 19. L'apertura ufficiale il primo ottobre.