Sbaglia la curva e ruzzola per una trentina di metri nella scarpata, gravissimo un motociclista

E' successo sul passo Manghen. In azione ambulanza e elicottero, vigili del fuoco di zona, Soccorso alpino e forze dell'ordine. L'allarme lanciato dai compagni di comitiva

MANGHEN. Grave incidente motociclistico al passo Manghen. E' successo intorno alle 16 lungo i tornanti della strada provinciale 61 che collegano Telve a Molina di Fiemme.

L'uomo di 59 anni stava guidando in comitiva verso la Val di Fiemme, quando nell'affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo.

A quel punto il motociclista non è riuscito a tenere la moto, che ha perso aderenza per finire fuori strada.

Il centauro è stato sbalzato dalla moto per finire a bordo carreggiata e ruzzolare per una trentina di metri lungo una rampa.

I compagni di escursione hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza e elicottero, vigili del fuoco di zona, Soccorso alpino e forze dell'ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Gli uomini del Soccorso alpino dell'Area operativa Trentino settentrionale e il personale medico hanno raggiunto il ferito per prestare le cure del caso e stabilizzarlo.

Una volta imbarellato e riportato sulla carreggiata, il ferito è stato trasportato in elicottero e in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.