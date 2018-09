Sbanda e finisce a terra perdendo i sensi, gli altri biker chiamano i soccorsi e arriva l'elicottero

ANDALO. Lo hanno visto finire fuori pista e hanno immediatamente dato l'allarme e in pochi minuti sul posto è arrivato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che lo ha soccorso con l'equipe medica.

I fatti si sono svolti questo pomeriggio sopra Andalo sulla pista Hustle & Flow in Paganella. Un 48enne bergamasco la stava percorrendo con la sua bici quando, dopo aver già affrontato dossi, tornanti e salti, a quota 1480 metri ha perso il controllo della sua mountain bike finendo per sbandare e sbattere violentemente a terra fuori dal sentiero per poi perdere i sensi.

L’allarme è stato lanciato da alcuni biker che hanno assistito all’incidente. Erano circa le 16.50 e subito sul posto sono arrivati gli uomini della squadra di terra dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino e l’elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, il quale ha sbarcato l’equipe medica che è corsa a soccorrere il ferito.

L’uomo, dopo aver ripreso coscienza, è stato spinalizzato e portato con la barella portantina dove l’elicottero li attendeva. E' stato, quindi, caricato a bordo in hovering (quindi senza verricello) e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.