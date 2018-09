Scivola e precipita una quarantina di metri in un canalone, grave un escursionista

CAMPITELLO DI FASSA. Grave incidente poco dopo le 14 in Val di Fassa, quando un 53enne è scivolato in un canalone per ruzzolare una quarantina di metri.

E' successo lungo il sentiero 551, un tracciato circolare che parte e arriva al rifugio Roda di Vael nel gruppo del Catinaccio.

Durante il percorso si transita alla base della cima Mugoni, un tratto che presenta un passaggio lungo un ripido canalone.

E' in quel punto che l'uomo ha messo male il piede e quindi dopo aver perso l'equilibrio è precipitato per diversi metri, quasi una quarantina.

I compagni di escursioni hanno immediatamente lanciato l'allarme e sul posto si è portato il Soccorso alpino dell'area operativa Trentino settentrionale.

I soccorsi hanno interessato l'elicottero, che dopo un breve sorvolo per localizzare il ferito, ha calato sul luogo dell'incidente l'equipe medica e il personale tecnico.

I sanitari hanno stabilizzato e immobilizzato il 53enne che è stato poi verricellato a bordo. Il ferito, che nella caduta ha riportato diversi traumi e contusioni, è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.