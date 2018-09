Va a far legna, ma un albero si spezza e lo colpisce, trentenne soccorso dai pompieri

E' successo intorno alle 14 poco dopo l'abitato di Sopramonte in direzione Candriai. Il ferito trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento

SOPRAMONTE. Vigili del fuoco di Sopramonte e elicottero in azione per un incidente tra i boschi sul Bondone.

E' successo poco dopo le 14 nelle zone che si trovano lungo la strada provinciale 85 poco dopo l'abitato di Sopramonte in direzione Candriai.

Un uomo era all'opera nel bosco per tagliare la legna, quando un albero si è improvvisamente spezzato.

Il trentenne ha avuto la prontezza di riflessi per cercare di schivare la pianta, che però l'ha colpito al braccio.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, i vigili del fuoco di Sopramonte e l'elicottero.

I pompieri e il personale sanitario hanno subito raggiunto il luogo dell'incidente per avviare le prime cure, quindi il ferito è stato portato nel sobborgo.

A Sopramonte è stato caricato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.

Fortunatamente l'uomo non sembra in pericolo di vita, ma ha riportato un trauma al braccio.