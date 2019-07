Anziana investita da un'auto. Trasportata a Trento in gravissime condizioni

PINE'. L'impatto è stato violento e la donna, un'anziana di 84 anni, è stata sbalzata a terra rimanendo gravemente ferita. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 a Baselga di Piné. Una donna si trovava nella centralissima via Cesare Battisti quando è avvenuto l'incidente.

Un'auto in transito l'ha investita facendola cadere sull'asfalto. L'anziana è rimasta gravemente ferita, a terra, e subito le persone della zona hanno chiamato i soccorsi. Immediatamente sono arrivate due ambulanze e l'automedica che hanno prestato le prime cure alla donna comunque apparsa a tutti in gravissime condizioni.

E' stato, quindi, chiamato sul posto l'elicottero sanitario che ha raggiunto l'Altipiano e, supportato dai vigili del fuoco del corpo di Baselga, è atterrato per caricare l'anziana. Sul posto anche la polizia locale dell'Alta Valsugana che si è occupata della viabilità e di mettere in sicurezza l'area (i primi soccorsi alla donna le sono stati effettuati sulla strada ''schermata'' dai teli bianchi degli operatori sanitari).

A quel punto l'elicottero è decollato verso l'ospedale di Trento dove è stata ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.