Arriva la neve anche nel fondovalle: prevista in Valsugana e Valle dell'Adige. Allerta della protezione civile. In Alto Adige atteso anche un metro

TRENTO. La neve potrebbe raggiungere il fondovalle in Valsugana e anche la Valle dell'Adige. La protezione civile ha diramato un messaggio mirato per nevicate a quote medio basse in Trentino e anche in Alto Adige è atteso fino a un metro di neve. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori precipitazioni anche a carattere nevoso.

Dalla sera di oggi, martedì 12 novembre, e fino alle ore centrali di domani sono previsti 30 – 40 mm di precipitazione con limite delle nevicate in abbassamento fino a quote medio-basse; venti moderati o forti prevalentemente da nord.

Attorno ai 1000 m di quota sono attesi mediamente 20 – 40 cm di neve.

Spessori più modesti potrebbero interessare nella mattinata di domani anche territori decisamente più bassi in relazione all’intensificazione locale dei fenomeni; è quindi possibile che la neve raggiunga il fondovalle in Valsugana o addirittura, con minor probabilità, in Valle dell’Adige.

Tra mercoledì pomeriggio e giovedì sera esaurimento delle precipitazioni e schiarite ad iniziare da Ovest; nella mattinata di giovedì calo delle temperatura con probabili gelate diffuse. Da giovedì sera e per tuttala la giornata di venerdì precipitazioni intense e diffuse, anche nevose; sabato temporaneo miglioramento e domenica ulteriori precipitazioni.

E tra questa sera e venerdì sono attese forti precipitazioni con neve in quota, anche in Alto Adige, in alcune zone della provincia addirittura fino ad un metro. Il servizio meteorologico austriaco Zamg annuncia al Brennero 40 centimetri di neve entro mercoledì. L'attrezzatura invernale è indispensabile.