In arrivo neve nel fondovalle: allerta arancione a Bolzano e attesi disagi alla viabilità. In Trentino i fiocchi sono previsti anche in città

Per domani (mercoledì 8 dicembre) sono attesi disagi in tutta la Provincia di Bolzano per l'arrivo della neve nel fondovalle: previsti fino a 30 centimetri anche in Val d'Adige. Freddo e maltempo in arrivo anche in Trentino, con accumuli giornalieri anche di 20-50 centimetri e quota neve a 200 metri

BOLZANO. Sarà una festa dell'Immacolata all'insegna del freddo e del maltempo in tutto il territorio regionale: da Trento a Bolzano previste per domani abbondanti nevicate anche nel fondovalle. I vigili del fuoco altoatesini intanto avvertono che, soprattutto nelle ore serali, si prevedono disagi alla viabilità.

Nella maggior parte della Provincia di Bolzano infatti, la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per nevicate nel fondovalle. In particolare per la festa dell'Immacolata sono previsti dai 15 ai 30 centimetri di neve in Bassa Atesina, Oltradige e val d'Adige, dai 10 ai 20 centimetri in Val Venosta, dai 5 ai 15 centimetri in Val d'Isarco, dai 20 ai 30 centimetri nella Wipptal, dai 10 ai 20 centimetri in Bassa Pusteria e Val Gardena e dai 15 ai 30 centimetri in Alta Pusteria, Valle Aurina e Val Badia. Al di là dei disagi al traffico, continuano i vigili del fuoco, sarà necessario prestare attenzione anche a rami spezzati sulle strade e, in montagna, al rischio valanghe che con la neve fresca continuerà a salire.

E abbondanti nevicate sono previste anche in provincia di Trento dove, secondo Meteotrentino, domani arriveranno “fenomeni intensi”. Per mercoledì infatti sono attese precipitazioni diffuse di intensità fino a moderata, con possibile vento forte in montagna e neve a quote molto basse, possibile fino in val d'Adige, con accumuli giornalieri di 20-50 centimetri (su alcuni rilievi anche superiori) a seconda della zona. La quota neve durante la giornata oscillerà dai 200 ai 500 metri sul livello del mare.