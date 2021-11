Arriva il maltempo e in Alto Adige è “allerta arancione” per nevicate nel fondovalle. In Trentino i fiocchi scenderanno anche a 600 metri d'altitudine

A riportarlo è la Protezione civile altoatesina nel bollettino d'allerta: per sabato (27 novembre) scatta l'allerta arancione tra Vipiteno e Brennero e quella gialla in Alta Venosta e Alta Pusteria per neve in fondovalle. In Trentino invece l'abbassamento della temperatura potrebbe portare la quota neve a 600 metri d'altitudine

BOLZANO. Arriva il maltempo e in Provincia di Bolzano è “allerta neve”: per sabato (27 novembre) la protezione civile altoatesina ha diramato l'allarme arancione per nevicate in fondovalle nella zona tra Vipiteno e il Brennero e l'allerta gialla in Alta Venosta ed Alta Pusteria.

La protezione civile pubblica il bollettino d'allerta quotidianamente, presentando la valutazione delle criticità dei pericoli naturali basandosi su quattro livelli di allerta: per quanto riguarda le nevicate in fondovalle il livello arancione indica un pericolo moderato e la possibilità di disagi al traffico, il livello d'allerta giallo indica invece una criticità ordinaria.

Per oggi e domani (25 e 26 novembre) il livello di allerta rimane comunque verde (criticità assente) su tutto il territorio altoatesino, anche se non si possono mai escludere, conclude la protezione civile, eventuali disagi e danni localizzati.

In Trentino invece l'ondata di maltempo porterà piogge diffuse già nei prossimi giorni, dice Meteotrentino. Oggi deboli precipitazioni cominceranno da sud per poi farsi via via più diffuse e nevose mediamente oltre 1.500 metri o localmente al di sotto, specie nelle valli dove ristagna aria fredda.

Per venerdì è invece prevista nuvolosità variabile con possibile precipitazioni sparse eventualmente nevose oltre 1.200-1.500 metri. La giornata di sabato poi sarà molto nuvolosa o coperta con precipitazioni diffuse e quota neve in calo fino a 600-800 metri localmente in serata.