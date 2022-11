Maltempo, attesa la prima neve in Alto Adige e chiudono alcuni passi: “Per chi viaggia in montagna dotare i veicoli dell'attrezzatura invernale”

Le prime nevicate in Alto Adige, dice la Provincia, sono attese per domani quando al Brennero e a Passo Resia dovrebbero scendere dai 5 ai 10 centimetri di neve. Già nella giornata di oggi, viste le previsioni di nevicate più intense, chiudono passo Stalle e passo Rombo

BOLZANO. Mentre in Trentino le autorità provinciali hanno diramato un'allerta gialla per maltempo tra oggi e domani (Qui Articolo), una perturbazione proveniente da sud interesserà da questa notte anche l'Alto Adige dove, dice la Provincia, il tempo sta lentamente cambiando e per domani sono previste le prime nevicate.

“Con una minima tipica del clima Mediterraneo proveniente da sud – scrivono le autorità – e un fronte freddo proveniente da nord, è previsto un abbassamento del limite delle nevicate, con neve che continuerà a cadere nel nord dell'Alto Adige, fino a 1.500 metri di quota a sud”. Nella maggior parte della Provincia sono attesi da 20 a 40 litri di precipitazioni per metro quadrato, in alcuni punti anche superiori. Domani, nel corso del pomeriggio, le precipitazioni diminuiranno gradualmente e nel fine settimana il tempo migliorerà di nuovo.

Domani insomma, dice la Provincia, “inizia l'inverno” e sono attese come detto le prime nevicate: “Previsti dai 5 ai 10 centimetri di neve al Brennero e a passo Resia e anche in Alta Val Pusteria non si esclude la possibilità che le precipitazioni piovose si trasformino in nevicate”. Chi viaggia in auto quindi sulle strade di alta montagna “deve dotare il proprio veicolo con l'equipaggiamento invernale”.

Viste le previsioni di nevicate più intense sul passo Stallo e il passo Rombo, per entrambi è prevista infine la chiusura nella giornata di oggi (rispettivamente alle 14 e alle 20).