Maltempo, allerta arancione in Veneto. In Trentino piogge diffuse e neve anche sotto i 1.500 metri

La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte del Veneto, ma maltempo e temporali sono previsti in generale nelle regioni del Nord e sulla Toscana. In Trentino invece le previsioni per domani danno piogge diffuse su tutto il territorio provinciale

TRENTO. Maltempo, nuova depressione in arrivo al Nord e in Veneto è allerta arancione. Per la giornata di oggi e domani (sabato 13 e domenica 14 novembre) la Protezione civile ha segnalato la possibilità su parte del Veneto, corrispondente grosso modo all'Alto Vicentino e a parte del Trevigiano e del Bellunese, del verificarsi di eventi meteo intensi.

“Sulla base delle previsioni disponibili – ha specificato la Protezione civile – è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”.

Nel dettaglio l'avviso prevede, per tutto il fine settimana, precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

In Trentino invece, per il quale la Protezione civile non ha diramato nessuna allerta, Meteotrentino prevede dai 30 ai 60 millimetri di pioggia per domenica, con valori maggiori a sud-est. La quota neve si aggirerà mediamente sui 1.800 metri a sud e sui 1.500 a nord, ma localmente i fiocchi potrebbero cadere a quote inferiori.