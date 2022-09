Maltempo, scatta l'allerta gialla anche su Dolomiti e Monti Lessini. Rovesci e temporali in Trentino fino a sabato

Viste le ultime previsioni, la Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione “gialla” per criticità idrogeologica dalle 14 di oggi (15 settembre) fino alle 14 di sabato 17 settembre: “Saranno possibili fenomeni localmente intensi – dicono gli esperti – specie tra Pralpi e pianura”. Ma l'avviso riguarda anche la zona delle Dolomiti nel Bellunese ed i Monti Lessini, nel Veronese. Anche in Trentino previsti rovesci e temporali fino alla giornata di sabato

TRENTO. Maltempo nel Nord-Est: scatta in Veneto l'allerta gialla mentre rovesci e temporali sono previsti anche in Trentino fino a sabato. Nel nostro territorio infatti, dicono gli esperti di Meteotrentino, la probabilità di rovesci è in aumento nel pomeriggio e nella serata di oggi (15 settembre) e l'instabilità proseguirà poi venerdì e nella mattina di sabato (con l'arrivo della neve anche a circa 2mila metri di quota, Qui Articolo).

L'ondata di maltempo però, come detto, si dovrebbe abbattere con più forza in Veneto, dove una prima fase di instabilità è prevista già nella giornata di oggi. Tra la giornata di domani, venerdì 16 settembre, e la prima parte di quella di sabato, dicono le autorità, è poi previsto ancora tempo instabile o a tratti perturbato con precipitazioni da sparse a diffuse. Specie nel pomeriggio e la sera, saranno possibili anche rovesci e temporali anche consistenti, con fenomeni localmente intensi specie tra Prealpi e pianura.

Proprio sulla base delle previsioni, le autorità hanno dichiarato la fase operativa di “attenzione” gialla per criticità idrogeologica dalle 14 di oggi alle 14 di sabato 17 settembre. Allerta che coinvolgerà anche la zona delle Dolomiti Bellunesi, i Monti Lessini ed il Garda nel Veronese.

Nel territorio trentino il peggioramento delle condizioni si avrà in particolare nella serata di domani: “Un fronte freddo – dicono gli esperti di Meteotrentino – transiterà nella notte con precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale”. Come già anticipato, con il passaggio della perturbazione si verificherà un netto calo delle temperature, che si manterranno più fresche per tutta la prossima settimana.