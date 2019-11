Da stanotte piogge intense e i torrenti Brenta e Centa continuano a essere monitorati. Si teme l'onda di piena

BORGO. Il livello del Brenta è sceso ma continua a essere attentamente monitorato dal sistema di Protezione civile. Dopo le intense precipitazioni delle ultime ore, il corso d'acqua resta un osservato speciale.

Oggi le squadre dei vigili del fuoco sono entrate in azione per posizionare i sacchi e far defluire l'acqua e pulire alcune zone, in particolare nell'area di Olle, mentre ieri il Brenta ha toccato i ponti e quindi è uscito in prossimità dell'isola ecologica di Barco.

Fortunatamente il fiume non ha raggiunto il livello di guardia, ma in via precauzionale si provvede a preparare tutti i dispositivi per cercare di prevenire eventuali criticità. Nella serata si prevede un peggioramento e intense precipitazioni sul territorio del bacino idrografico del Brenta.

Il reparto prevenzione rischi della Provincia istituisce, infatti, a partire da mezzanotte il servizio di piena per il torrente Brenta, così come per il Centa. L'onda di piena è attesa per la mattinata di domani, domenica 16 novembre, e in caso di necessità la macchina dei soccorsi procederà a montare le paratie.

La previsione di MeteoTrentino è, infatti, quello di un peggioramento fino alle 12 di domenica con nuove forti precipitazioni, più abbondanti a est, in attenuazione dal pomeriggio di domani.

, specie sui settori orientali. La popolazione è invitata a ridurre gli spostamenti e, in ogni caso, a porre particolare attenzione alle condizioni dei luoghi percorsi., mentre per informazioni sulla viabilità gli utenti possono rivolgersi a(numero verde 800 99 4411).