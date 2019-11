Due feriti gravi sul lavoro in Trentino, a Moena un uomo è stato colpito da una gru mentre a Pergine un altro è rimasto ferito mentre piallava il legno

Per l'assessora provinciale competente questo sarebbe ''un segnale importante'' per aiutare chi quotidianamente convive con i problemi legati all'handicap eppure le variabili in gioco sembrano essere davvero troppe. La norma rischia di valere per pochissimi casi. Meglio sarebbe stato potenziare la legge nazionale che prevedere di favorire lo smart working per i genitori di figli disabili