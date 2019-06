Il piccolo Mario viene investito da un'auto e muore a soli 3 anni. Sotto shock i genitori del bimbo

ARCO. Una tragedia che ha scosso Arco, quando intorno alle 19 un bimbo è stato investito da un'auto per perdere la vita a soli 3 anni. Sotto shock i genitori.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo Mario si trovava in un'abitazione che dà su via Nas, ma ad un certo punto è uscito di corsa dal cancello.

Un'azione improvvisa e proprio in quel momento è sopraggiunta un'auto. La conducente si è ritrovata così davanti il piccolo di 3 anni e non è riuscito a frenare in tempo la corsa per travolgerlo.

Dopo essere stato investito le condizioni del piccolo sono apparse fin da subito estremamente gravi.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Arco, polizia locale e carabinieri per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica, gestire il traffico e ascoltare le testimonianze.

Un incidente drammatico e da Trento si è subito levato in volo l'elicottero per raggiungere Arco, mentre i pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area.

Nel frattempo il personale sanitario giunto con l'ambulanza ha provato a prestare le cure del caso e avviare le manovre per rianimare il piccolo.

Anche il personale dell'elisoccorso si è prodigato per cercare di salvare Mario, ma nonostante il tempestivo intervento della macchina dei soccorsi, purtroppo non c'è stato nulla fare, troppo gravi le ferite, il bimbo ha perso la vita.