Maltempo in val di Fassa, esondano diversi torrenti, alberi schiantati e passi chiusi. Escursionisti bloccati in quota

La macchina dei soccorsi del sistema di protezione civile tra polizia locale, ambulanze, vigili del fuoco e soccorso alpino, è in piena attività per mettere in sicurezza e garantire l'incolumità alle persone in diverse aree

Uno dei punti dove si è verificata una frana tra Arabba e il Pordoi

MOENA. Grandi disagi in val di Fassa per il violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio. La macchina dei soccorsi del sistema di protezione civile tra polizia locale, ambulanze, vigili del fuoco e soccorso alpino, è in piena attività per mettere in sicurezza e garantire l'incolumità alle persone in diverse aree.

In zona Contrin tanti alberi sono caduti a terra a causa delle forti raffiche di vento. Non solo, due torrenti sono esondati e alcuni escursionisti sono rimasti bloccati in quota e, secondo le prime informazioni, avrebbero trovato riparo al rifugio.

Apprensione a Moena, il rio Valsorda è straripato in diversi punti. Gli operai e l'escavatore sono già all'opera per fronteggiare l'emergenza e limitare i danni, ma la strada si sta trasformando in un fiume.

. Ilè chiuso dal latoper una colata di materiale detritico. La riapertura è prevista per domani, sabato 27 luglio.

Anche la strada provinciale 24 del passo di Val Parola è chiusa al traffico per frana lato Falzarego e si lavora senza sosta per riaprirla entro questa sera.

A Gardeccia nel comune di Pozza di Fassa si è registrato un incidente tra due auto. Fortunatamente le persone coinvolte nello scontro non sembrano gravi, anche se sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti e approfondimenti.

Il sistema di allerta della Protezione civile ha emesso un messaggio mirato. Nel corso della giornata di oggi, venerdì 26 luglio, è previsto un graduale cedimento dell'alta pressione presente sul Trentino e la conseguenza è un aumento dell'instabilità atmosferica, che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Tra sabato e domenica, inoltre, è previsto il rapido transito di una perturbazione di origine atlantica che porterà precipitazioni diffuse (Qui articolo).