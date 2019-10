Non solo Giro al Sas e Trento Half Marathon ecco come cambia la viabilità per le gare del fine settimana

TRENTO. Questo fine settimana Trento ospiterà la manifestazione "Soap Box race Rotary Trento 2019" Soap Box per veicoli autocostruiti ad emissione zero, “il Giro al Sas", la "Half Marathon", e le "Happy Family Run" (5km e 10km).

Per permettere il regolare svolgimento di queste manifestazioni podistiche il comune di Trento ha istituito diverse modifiche alla viabilità.

“SoapBox & Giro al Sass” è partita proprio stamani, quindi per la giornata di oggi è stato emanato un divieto di sosta e fermata ad ogni sorta di veicolo, compresi autobus urbani e taxi (dalle 7 alle 22), inoltre dalle 10 alle 12,30 (Soap Box) e dalle 13,30 alle 22,00 (Giro al Sass) è stato imposto il divieto transito per tutti i veicoli.

Le piazze e le vie interessate dai due provvedimenti sono le seguenti:

piazza Duomo, via Garibaldi, via Dordi, piazza Vittoria, piazza delle Erbe, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani con arrivo in piazza Duomo. Il divieto di transito veicolare in piazza Duomo e via Belenzani nel tratto compreso tra il civico 33/1 e piazza Duomo è esteso dalle 10 alle 17 di domenica 6 ottobre.

Veniamo ora alla “Half MarathonHappy Family Run” per questa gara è stato previsto un divieto di sosta e di fermata dalle 20 di sabato 5 ottobre alle 13 di domenica 6 ottobre sulle seguenti vie e piazze:

via Rosmini da piazza S. Maria Maggiore fino all'incrocio con via Verdi (ambo i lati), via Muredei, via Torre Verde dal semaforo di via Alfieri al semaforo di piazza Sanzio, via Rovereti, via Mazzini, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via San Pietro, via Manci, via Belenzani, piazza Duomo, corso degli Alpini da via Cardinal Morone (lato est), via Maccani da via Pedrotti a via Aldo Schmidt (lato est), via Lavisotto, via Vannetti, via Dietro le Mura A, via Piave da via San Giovanni Bosco a via a Prato (lato ovest), via XXIV Maggio (ambo i lati), via Travai (da via XXIV maggio a piazza Fiera).

Mentre, esiste anche un divieto di sosta e fermata dalle 7 di sabato 5 ottobre alle 9 di domenica 6 ottobre nel piazzale parcheggio ex Sit di via Canestrini.

Domenica altra giornata di passione per i chi si sposta in auto o moto in vista della “Half Marathon”, l’evento più impegnativo fra quelli in programma.

Per questa domenica 6 settembre sono istituiti il divieto di transito veicolare dalle ore 07,00 (i mezzi pubblici dalle 8,15) in via Prepositura e via Rosmini fino all’intersezione con via Verdi per consentire l'allestimento della partenza con montaggio arco partenza e posizionamento transenne.

Ma anche il divieto di transito veicolare e pedonale (per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti) dalle 09,45 alle 13, durante il passaggio dei concorrenti sulle seguenti vie e piazze del percorso:

piazza S. Maria Maggiore, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Jedin, via da Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via da Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria Ponte S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, lung'Adige Marco Apuleio, ponte San Giorgio, via Lung'Adige Leopardi, via Cristoforo Busetti (contromano), corso Buonarroti, via Antonio da Trento, via Scopoli (contromano), attraversamento di via F.lli Fontana (all'altezza del Bar Cristallo), via Cardinal Morone, corso degli Alpini, via E. Maccani, via Aldo Schmidt, via Luigi Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, via di Centa, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti (contromano), piazza Dante (contromano), via Torre Verde, piazza R. Sanzio, via Bernardo Clesio, via dei Ventuno, via Marchetti, via S. Maria Maddalena (contromano), via G. Galilei (contromano), largo Porta Nuova, viale S. Francesco d'Assisi, largo L. Pigarelli, giardini Garzetti, piazza Garzetti, via Dietro Le Mura A (contromano), piazza Fiera, via San Giovanni Bosco, via Piave, corso 3 Novembre, via Milano, via Bezzecca, rotatoria Viale Rovereto, viale Rovereto (contromano), ponte Cavalleggeri, viale Verona, via A. Degasperi, via La Clarina, attraversamento via L.Einaudi, via Gramsci, via Gandhi, via A. Degasperi – ciclabile, via Muredei, largo Prati, via Vittorio Veneto, via Bezzi, via Giusti, via Perini (contromano), via F.lli Bronzetti, via Vittorio Veneto, via Lorenzoni, via Cauriol, via Matteotti, via Buccella, attraversamento via Vittorio Veneto, via O. Rovereti, via Perini, via Endrici (contromano), via XXIV maggio (contromano), via del Travai, piazza Fiera – zona bus, via Mazzini, via San Vigilio, via Garibaldi, via Dordi (contromano), via Mantova (contromano), largo Carducci (contromano), via San Pietro, via Manci (ultimo tratto contromano), via Belenzani (contromano), piazza Duomo

Ultimo evento la “Happy Family Run” con due percorsi diversi:

percorso 5 km: piazza S. Maria Maggiore, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Jedin, via R. da Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria ponte S. Lorenzo, cavalcavia S. Lorenzo, via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo;

percorso 10 km: piazza S. Maria Maggiore, via Rosmini, via Giusti, largo Prati, via Muredei, via Jedin, via R. da Sanseverino, via Monte Baldo, corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, lung'Adige Monte Grappa, rotatoria Ponte S. Lorenzo, ponte S. Lorenzo, lung'Adige Marco Apuleio, ponte San Giorgio, via Lung'Adige Leopardi, via Cristoforo Busetti (contromano), corso Buonarroti, via Antonio da Trento, via Scopoli (contromano), attraversamento di via F.lli Fontana (all'altezza del Bar Cristallo), via Cardinal Morone, corso degli Alpini, via E. Maccani, via Aldo Schmidt, via Luigi Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, via di Centa, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti (contromano), piazza Dante (contromano) ex via Alfieri, via Torre Vanga, via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, piazza Duomo.

Infine per quanto riguarda il trasporto pubblico urbano, sono prevedibili disagi su tutta la rete urbana di Trento, quali sospensioni del servizio, ritardi anche ingenti, deviazioni improvvise di percorso, lunghi tratti di collegamento sulla viabilità tangenziale senza fermate, disposti d’autorità dalla polizia locale o dal personale di controllo di Trentino trasporti esercizio Spa.

Trentino trasporti esercizio Spa garantisce l'impegno, con la collaborazione della polizia locale, a limitare i disagi per quanto possibile e a ripristinare rapidamente il servizio al termine delle esigenze di occupazione della competizione.