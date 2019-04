Salvini a Pinzolo: ''Reintrodurre la leva obbligatoria, magari per gli Alpini''. Stop della Difesa: ''Idea romantica, ma inapplicabile''

La proposta del vicepremier in val Rendena durante un comizio al gazebo della Lega. Il ministro in settimana annuncerà i candidati trentini per le elezioni europee e suppletive

Foto tratta da Facebook

PINZOLO. "Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel corpo degli Alpini". Le parole sono state pronunciate dal vicepremier Matteo Salvini a Pinzolo (in vacanza in val Rendena per la Pasqua e in attesa di dare il via alla campagna elettorale per le europee e le elezioni suppletive, qui articolo) al gazebo della Lega.

E il tema non è nuovo: già l'anno scorso (nell'estate 2018) il leader leghista aveva lanciato l'idea della reintroduzione della leva obbligatoria durante un comizio in Puglia.

Dichiarazioni che avevano dato il la a un valzer di polemiche e critiche, ma anche a una serie di prese di posizione favorevoli alla proposta di Salvini. Su tutte la presa di posizione dell'Associazione nazionale alpini (Ana) che era scesa in campo per chiedere proprio il ripristino della leva obbligatoria (qui articolo). "Oggi a 13 anni dalla sua sospensione, si avverte la necessità di colmare un vuoto educativo che sta toccando in maniera trasversale tutti gli ambiti della società" era stata la replica degli alpini.

Sul tema, sempre nel 2018 ma questa volta a settembre, dopo che il consiglio regionale veneto aveva approvato il progetto di legge statale volto a reintrodurre il servizio di leva obbligatorio per tutti i cittadini italiani (per un periodo di otto mesi, fatta salva la possibilità di fare il servizio civile), era intervenuto anche il segretario della Lega trentino Mirko Bisesti. "Siamo perfettamente d'accordo nel reintrodurre la leva obbligatoria convinti che sia un provvedimento utile per ricreare rispetto per le istituzioni e senso di comunità" aveva dichiarato l'esponente del Carroccio trentino (qui articolo).

Ora il ritorno sul tema di Salvini, con l'indicazione per il corpo degli Alpini, del vicepremier in visita al gazebo leghista a Pinzolo. Parole che hanno avuto una replica pressoché immediata da parte del Ministero della Difesa che bolla l'idea come "romantica ma inapplicabile". In particolare: "Pensiamo al futuro non al passato e del resto il ministro Trenta è già stato molto chiaro: il ritorno alla leva obbligatoria è un'idea romantica ma inapplicabile, visto che le dinamiche sono cambiate e oggi il Paese vanta dei professionisti tra le forze armate".