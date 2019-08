Scivola e sbatte la testa, un escursionista trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento

PEIO. Gravissimo incidente sul Monte Vioz, dove un escursionista è scivolato per battere violentemente la testa a terra. E' stato trasportato in elicottero in condizioni critiche all'ospedale Santa Chiara di Trento.

E' successo intorno alle 17.45, l'escursionista stava scendendo lungo il sentiero 105, quando a quota 2.800 è scivolato a terra e ha battuto la testa. Le persone in comitiva hanno subito lanciato l'allarme.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino ha chiesto l’immediato intervento dell’elicottero.

A causa, però, della forte nebbia presente in quota, l’elicottero non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidente. Il tecnico di elisoccorso, l’equipe medica e una squadra di otto soccorritori della stazione di Pejo si sono quindi portati sul posto a piedi fino a raggiungere il ferito.

Dopo le prime cure mediche, l’uomo è stato imbarellato. I soccorritori lo hanno quindi trasportato a spalla con la barella portantina più a valle, fino a quando una finestra di bel tempo ha consentito all’elicottero di mettersi in volo e di recuperarlo a bordo mediante il verricello. La squadra di soccorritori è poi rientrata a piedi con i compagni di escursione dell'uomo. Un'operazione che si è conclusa intorno alle 20.