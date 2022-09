Precipita per 80 metri in un canalone davanti al compagno di escursione: gravissimo un 62enne trasferito in elicottero all'ospedale di Trento

L'incidente è avvenuto sulle Dolomiti di Brenta. Un 62enne stava scendendo, con il compagno di escursione, da cima della Finestra quando è precipitato per 80 metri in un canalone. Complessa operazione di salvataggio del soccorso alpino

PINZOLO. Un 62enne è stato trasferito d'urgenza in elicottero all'ospedale di Trento. E' ricoverato in gravissime condizioni dopo essere scivolato per circa 80 metri in un canalone sulle Dolomiti di Brenta.

L'allerta è scattata intorno alle 15 di oggi, mercoledì 28 settembre, quando il compagno di escursione è riuscito a raggiungere il 62enne, incosciente.

L'incidente è avvenuto a quota 2.100 metri sotto passo delle Ortiche: i due escursionisti stavano scendendo da cima della Finestra sulle Dolomiti di Brenta quando il 62enne è scivolato. E' così precipitato per circa 80 metri in un canalone caratterizzato da erba e salti di roccia.

La centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino, ha chiesto l'intervento dell'elicottero mentre in piazzola si sono resi disponibili gli operatori della Stazione di Pinzolo e il soccorso alpino della guardia di finanza.

Il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica sono stati verricellati nelle vicinanze del 62enne. Mentre gli operatori procedevano con le operazioni per stabilizzare il ferito, altre due unità della Stazione di Pinzolo sono state trasportate in quota in una seconda rotazione per supportare l'equipaggio nelle fasi di recupero dell'infortunato.

Operazioni rese complicate da un peggioramento delle condizioni meteo che ha impedito all'elicottero, in un primo momento, di salire in quota. Successivamente, una finestra di bel tempo ha consentito al mezzo di recuperare con il verricello l'equipe medica e l'infortunato, nel frattempo intubato, per trasferirlo all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il compagno è stato accompagnato a valle a piedi dai due soccorritori della Stazione di Pinzolo.