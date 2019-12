Scontro tra un bus e un camion per i rifiuti, una donna è in coma, ci sono 18 persone coinvolte

E' successo nelle prime ore di questa mattina a Milano. Lo scontro tra un filobus Atm e un mezzo per la raccolta dei rifiuti di Amsa. La donna stava attraversando la strada quando è stata coinvolta nel violento scontro

MILANO. Drammatico incidente questa mattina a Milano dove si è verificato uno scontro tra un bus e un camion per i rifiuti.

Secondo l'ultimo bilancio del 118, ci sono state 18 persone coinvolte e 12 sono finite in ospedale.

Tra le persone ricoverate in ospedale una donna di 49 anni si trova in gravi condizioni all'ospedale ed è in stato di coma, mentre altre sei coinvolte sono state curate sul posto.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in viale Ergisto Bezzi all'angolo con via Marostica.



Da una prima ricostruzione la donna stava attendendo al semaforo di attraversare la strada quando è stata sconvolta nel violento scontro avvenuto all'incrocio. Uno dei pali dei semafori è stato sbalzato venti metri più in là.

Sul posto oltre al personale sanitario anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e i tecnici di Atm. In seguito all'incidente l'azienda ha modificato la circolazione dei filobus.