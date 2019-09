Si ferisce mentre fa legna, momenti di paura in val di Sole per il gestore della malga

La tempesta di fine ottobre in numeri: danni per 360 milioni di euro (230 dallo Stato e 15 dall'Europa). In quei giorni record assoluto di pioggia caduta (100 millimetri più del 1882) e ora si dovranno cambiare i parametri di analisi per eventi di questo tipo da ritenersi meno eccezionali di un tempo. Le 10 squadre del ripristino sono al lavoro per recuperare 279 sentieri su un totale assegnato di 504