Si stacca un blocco di cemento dal cavalcavia della tangenziale, la Provincia ''Situazione sotto controllo''

TRENTO. “Ma la tangenziale di Trento è sicura? Questo è il cavalcavia direzione sud uscita ospedale... lascio a voi i commenti”. Il post è stato pubblicato su Facebook da un cittadino, Adnan Gusani correlato da un video che mostra in maniera chiara la situazione in cui versa il cavalcavia che si trova vicino a Ravina. Dalla struttura, infatti, è caduto un grosso blocco di cemento finito poi sul prato sottostante.

Le immagini hanno immediatamente fatto nascere diverse polemiche e preoccupazioni in merito alla sicurezza del cavalcavia.

A rassicurare ci ha pensato però la Provincia di Trento che, come citato da diversi media, ha spiegato di avere sotto controllo la situazione che al momento non comporta alcun rischio e di avere in previsioni altri sopralluoghi. Gli elementi che si sono staccati dal cavalcavia, comunque, sono dei rivestimenti e non vanno ad incidere sulla stabilità dell'opera. E' già in programma un'operazione di controllo ulteriore e consolidamento.

Ponti, viadotti e cavalcavia in Trentino sono costantemente monitorati. La PAT si è dotata già dal 2002 di un sistema informatizzato denominato BMS "Bridge Management System" che consente di archiviare e gestire le ispezioni programmate e supportare le decisioni in merito alle priorità di intervento sulle strutture, sulla base dello stato di conservazione delle stesse.