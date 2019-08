Tragedia in Val di Non, il figlio uccide madre e padre e poi si toglie la vita. Straziata la famiglia Pancheri

ROMALLO. Sarebbe stato il figlio ad uccidere gli anziani genitori e la zia a fare la macabra scoperta. I fatti, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero avvenuti questa mattina ma i cadaveri delle tre persone sono stati scoperti solo in tarda serata.

Da quel momento l'area vicina a una delle case che si trovano in prossimità della canonica di Romallo su piazza Agosti, è stata transennata e isolata per permettere agli inquirenti di compiere i necessari rilievi e raccogliere le prove per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Dalle prime indagini sarebbe stato il figlio, David un uomo di circa quarantacinque anni, a sparare al padre e alla madre entrambi anziani (Gianpietro di 79 anni e Adriana di 72 anni) per poi togliersi la vita. E sarebbe quello della famiglia Pancheri il nucleo straziato da questa immane tragedia.

L'anziano padre era originario della Val dei Non ma si era trasferito a Milano, per ragioni di lavoro, sin da giovane. Nel capoluogo lombardo, poi, aveva conosciuto la moglie e con questa e il figlio spesso si recavano in Trentino, soprattutto in l'estate per le vacanze.

E proprio in questi giorni si trovavano in quella casa di Romallo dove si è consumata la terribile tragedia. Carabinieri e scientifica indagano sull'accaduto e stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del dramma per capire cosa può aver scatenato una tale gesto e aver portato alla morte violenta di queste tre persone.