Trentino, temperature anomale ma da venerdì torna la neve nelle valli anche a quote basse

TRENTO. Temperature sopra la media in questi giorni con minime che arrivano anche a 10 gradi in alcune zone del Trentino.

Ad Arco questa mattina sono stati rilevati 10,2 gradi, a Pergine 8,5 gradi mentre a Trento quasi 7 gradi.

Una situazione che però è destinata a cambiare nei prossimi giorni. Per venerdì infatti è previsto l'arrivo una nuova e forte perturbazione che porterà pioggia e neve.

Secondo le previsione di Meteo Trentino oggi sono previste nella tarda mattina delle deboli piogge che saranno però in esaurimento nel pomeriggio quando saranno possibili delle schiarite.

Per domani, giovedì, ancora schiarite al mattino, mentre nel pomeriggio inizierà l'arrivo del maltempo.

Venerdì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. Molto nuvoloso con precipitazioni in intensificazione nel corso della mattinata fino a moderate o forti diffuse in serata e nella notte. La neve è prevista in calo fino a 1600 m circa e localmente a quote inferiori specie nelle valli più chiuse dei settori occidentali.

Al momento, invece, è previsto bel tempo con qualche annuvolamento nel fine settimana.