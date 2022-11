Temperature in calo e neve in arrivo fino ai 1.500 metri: "I valori torneranno in media, ma la settimana prossima sarà ancora asciutta". Ecco le previsioni

Tra giovedì e venerdì pioggia in valle e neve in quota: previsti fino a 50 millimetri di precipitazioni mentre in montagna, nella zona Ovest del territorio regionale, potrebbero scendere fino a 50 centimetri di neve. Ecco le previsioni di Giacomo Poletti