Meteo, temperature in discesa la prossima settimana: "In arrivo fino a 30 centimetri di neve intorno ai 2mila metri"

L'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti: "Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana i modelli prevedono precipitazioni anche consistenti, con nevicate in quota fino a 30 centimetri intorno ai 2mila metri, mentre in valle tornerà la pioggia"

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. “E' ancora presto per parlare di uno 'sblocco' sul fronte delle precipitazioni, che in questa prima parte di novembre sono ancora al di sotto della media, ma per la settimana prossima i modelli prevedono una perturbazione abbastanza consistente, con nevicate fino a 30 centimetri probabilmente tra i 1.800 ed i 2.000 metri di quota”. Una prospettiva, quella riportata dall'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti, che potrebbe garantire una boccata d'ossigeno agli impianti di media quota anche in Trentino, mentre l'inizio della stagione si avvicina sempre di più: ecco tutte le previsioni per i prossimi giorni.

Prima del passaggio della perturbazione, dice Poletti, tra domani (venerdì 11 novembre) e sabato si vedrà il ritorno del caldo e di temperature decisamente al di sopra della media in quota: “Per fortuna però – dice Poletti – si tratta di una breve fase transitoria, visto che già dalla serata di domenica le condizioni torneranno a peggiorare, portando una spolverata di neve (si tratta veramente di pochi centimetri) nella notte su lunedì anche a 1.500-1.700 metri di quota, al contrario di quanto invece successo questa notte, quando il limite delle piogge si è mantenuto altissimo in montagna”.

Con l'inizio della settimana prossima poi, le temperature torneranno in media (“ed è già una bella notizia, viste le condizioni di quest'anno”) e saranno accompagnate, come detto, dall'arrivo di una nuova perturbazione: “Tra mercoledì 16 e giovedì 17 – dice Poletti – i modelli prevedono precipitazioni consistenti, con nevicate in quota fino a 30 centimetri intorno ai 2mila metri, mentre in valle tornerà invece la pioggia”.