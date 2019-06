Turista scomparsa sul Garda. In azione elicottero e droni. Si cerca sia sul lago che in quota

LIMONE SUL GARDA. Droni, elicotteri, volontari e unità permanenti oltre alle forze dell'ordine. Tutti in campo per cercare una turista tedesca scomparsa mercoledì scorso dall'albergo nel quale pernottava a Limone sul Garda. La donna, una 78enne, sarebbe dovuta ripartire oggi con una comitiva di connazionali alla volta della Germania ma i programmi, ovviamente, sono cambiati proprio perché della donna si sono perse le tracce.

L'allarme è stato dato solo venerdì notte. La signora, infatti, pur essendo arrivata con una comitiva era sola in albergo e quindi alle altre persone è parso normale non vederla durante la vacanza. Passati due giorni, però, la preoccupazione è aumentata ed allora è stata fatta denuncia ai carabinieri di Limone. Subito sono partite le ricerche e sono entrati in azione i vigili del fuoco di Salò, i Volontari del Garda e il gruppo di Tignale Soccorso.

Ieri sera è arrivato anche un elicottero dei vigili del fuoco da Venezia che ha cercato di perlustrare i boschi e le zone montuose sopra il comune al confine tra Lombardia e Trentino. Oggi è stato il turno dei droni del corpo nazionale dei vigili del fuoco di Torino. Al momento resta il mistero sulla scomparsa della signora. Si perlustrano sia le zone vicino al lago che quelle in quota.