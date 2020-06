Bloccata e stuprata in un sentiero del Garda. Vittima una donna di 69 anni, arrestato un 33enne

TOSCOLANO MADERNO. Era uscita di casa poco dopo pranzo per fare una passeggiata ma è stata bloccata, aggredita e stuprata. La vittima è una donna di 69 anni e il fatto è avvenuto domenica lungo i sentieri sopra Toscolano Maderno, nella frazione Gaino sul Garda.

Ora, grazie alle testimonianze della donna, i carabinieri della compagnia di Salò sono riusciti ad individuare il responsabile e ad arrestarlo. Si tratta di un uomo di 33 anni.

La donna, come già detto, era uscita per fare un po' di attività motoria assieme ad altri componenti della sua famiglia. Ad un certo punto, però, si trovava più indietro rispetto il gruppo ed è stato in quel momento che l'uomo l'ha aggredita prima con un pugno tramortendola per poi stuprarla.

La donna ha riportato gravi ferite ed è stata portata in ospedale. Le indagini che sono state condotto dai carabinieri, anche grazie al supporto dei Ris di Parma, hanno permesso di accertare senza ombra di dubbio la responsabilità del 33enne, attraverso la comparazione del Dna con le tracce trovate sulla scena del crimine.