Entra in casa e violenta un'anziana di 80 anni, fermato il responsabile

Le voci che si sono alzate con il movimento "Black lives matter" negli Stati Uniti, sono arrivate anche in Europa, ora prendendo di mira le statue dedicate ai "grandi" (e razzisti) del passato. Il tema ha raggiunto anche l'Italia e ora, a Milano, si discute sulla statua di Indro Montanelli che, durante la guerra d'Etiopia, sposò una 12enne che divenne la sua schiava sessuale. Lo storico Francesco Filippi: "Credo che si dovrebbero quantomeno ascoltare le ragione del perché, secondo i Sentinelli di Milano, non sia il caso di avere una statua di Montanelli in un parchetto frequentato da bambini"