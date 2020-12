Coronavirus, ad Arco 22 contagi a Rovereto 11. Il quadro dei positivi comune per comune. Due morti a Nomi

TRENTO. Altri 9 morti con Covid in Trentino e 447 contagi che dimostrano come il Trentino resti in una condizione di criticità rispetto alla curva epidemiologica e quindi è fondamentale non abbassare la guardia. I due dati più importanti, quello sui decessi e quello sul carico per il sistema ospedaliero, in particolare, sono quelli che presentano più criticità. Per quanto riguarda il primo in soli 4 giorni si contano 53 morti in Trentino. Dei 9 odierni 3 sono avvenuti in Rsa, gli altri in strutture ospedaliere. Si tratta di 3 donne e di 6 uomini; la vittima più giovane aveva 72 anni, quella più anziana 93: l’età media è di 86 anni.

E i decessi sono avvenuti: 2 a Nomi e gli altri a Trento, Rovereto, Cles, Castel Ivano, Novella, Peio, Tesero, Spormaggiore (sono 10 perché uno non era stato inserito nelle tabelle dell'Apss ieri). Il virus conferma la sua pericolosità, soprattutto fra le fasce della popolazione più anziane, ed anche oggi sono stati ben 85 gli over 70 riscontrati come positivi ai tamponi. Fanno parte dei 217 nuovi positivi certificati dai test molecolari e dei 230 identificati dagli antigenici ed ora in corso di accertamento.

Il rapporto suddivide inoltre i soggetti asintomatici (163 quelli delle ultime ore) dai paucisintomatici (sono ben 256), in entrambe i casi seguiti a domicilio. Fra i nuovi contagiati da notare anche la presenza di 7 piccolissimi con meno di 5 anni (2 dei quali hanno meno di 2 anni) e 29 bambini e ragazzi in età scolare: riguardo a questi ultimi, come sempre, sono in corso le indagini epidemiologiche che potrebbero determinare la necessità di isolare le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 26).

Per quanto riguarda i positivi odierni ai tamponi molecolari (che sono 217) questo è il quadro dei territori con Trento, Arco e Rovereto che superano i 10 contagi.

Trento 38 contagi; Arco 22 contagi; Rovereto 11; Riva del Garda 9; Cles 8; Levico Terme, Borgo Valsugana, Dro, Ala, Sella Giudicarie, Primiero San Martino 5; Pergine, Lavis, Brentonico, Vallelaghi, Nogaredo 4 positivi; Mori, Comano Terme, Bondone 3.

Predazzo, Altopiano della Vigolana, Cavalese, Civezzano, Caldonazzo, Madruzzo, Grigno, Roncegno, Tenno, Tre Ville, Pieve Tesino, Rumo, Cimone 2 contagi; Ledro, Mezzolombardo, Predaia, Borgo Chiese, Storo, San Giovanni di Fassa, Tione, Castel Ivano, Pinzolo, Borgo d'Anaunia, Novella, Terre d'Adige, Canal San Bovo, Volano, Calliano, Porte di Rendena, Tenna, Segonzano, Valdaone, Peio, Dimaro Folgarida, Scurelle, Contà, Roverè della Luna, Mezzano, Stenico, Livo, Imer, Novaledo, Rabbi, San Lorenzo Dorsino, Borgo Lares, Sanzeno, Panchià, Telve di Sopra, Lona lases, Ronchi, Castel Condino, Ruffrè Mendola 1 contagio.