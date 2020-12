Coronavirus, al via le vaccinazioni in Trentino: alle 9 di domani le prime dosi per 30 sanitari al Santa Chiara. Coinvolti 7 ospedali e 7 Rsa

Le fiale con il vaccino Pfizer-Biontech arriveranno questa notte. Negli ospedali periferici e nelle Rsa selezionate saranno vaccinate 5 persone mentre all'ospedale di Trento saranno 30. E' l'avvio simbolico della campagna di vaccinazione lanciata a livello europeo