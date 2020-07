Coronavirus, continuano i contagi in Alto Adige. Altri 4 nuovi positivi, tra questi l'assessore alla Salute Thomas Widmann

Dopo i 5 nuovi contagi di ieri, anche oggi i laboratori dell'Azienda sanitaria hanno trovato 4 tamponi positivi su oltre 700 effettuati. Tra questi c'è l'assessore alla Salute Thomas Widmann, appena tornato dalle vacanze passate in famiglia. Il bilancio sale così a 2661, mentre il numero dei morti rimane stabile a 292

BOLZANO. Altri 4 contagi da Coronavirus, nelle ultime ore, in Alto Adige. Su 709 tamponi analizzati dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, infatti, sono 4 quelli risultati essere positivi, portando così il conteggio complessivo degli infetti da inizio epidemia a 2661. Tra questi, come annunciato dalla Provincia di Bolzano, c'è anche l'assessore alla Salute Thomas Widmann, risultato positivo dopo essere tornato dalla vacanze con la famiglia.

Continua, dunque, l'andamento dei contagi in Alto Adige, dopo che ieri se n'erano registrati altri 5. D'altra parte, in Trentino la situazione appare essere un pochino più incoraggiante, anche se i 3 nuovi positivi attestati ieri – che portano il bilancio a 5501, mentre i decessi sono stati 470 – dimostrano come il virus circoli ancora.

Il bilancio complessivo della situazione Coronavirus in Alto Adige si attesta pertanto a 2661, dopo che ieri, in un riconteggio, si è evidenziato un errore di un'unità conteggiata in più. Da 2657 contagi da inizio epidemia di ieri, dunque, si passa ai 2661 di oggi, mentre il numero dei morti positivi a Coronavirus rimane stabile a 292 (diviso fra 175 decessi negli ospedali della provincia e 117 nelle case di riposo).

Con i 709 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore dai laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina, da inizio epidemia sono stati effettuati in totale ben 90420 tamponi su 44844 persone. Attualmente i pazienti ricoverati nei normali reparti dei 7 ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono 7, mentre nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Maurizio di Bolzano non sono state ricoverate persone affette da Covid.

Attualmente le persone che si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare sono 273. 11386 sono coloro che hanno concluso misure analoghe e 11659 i cittadini a cui sono state imposte in totale.

Da inizio epidemia le persone guarite dal Coronavirus sono 2287, di cui 227 sono operatori sanitari (su un totale di 233), 12 medici di medicina generale e 2 pediatri di libera scelta.