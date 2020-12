Coronavirus, ecco dove sono stati trovati i 472 contagi con tampone molecolare delle ultime 48 ore

TRENTO. Sono altri 216 i positivi trovati quest'oggi in Trentino con tamponi molecolari (a fronte di 373 positivi totali comprensivi anche degli antigenici) mentre ieri erano stati 226 i nuovi contagi trovati con tampone molecolare (a fronte di 450 totali). Oggi pubblichiamo la mappa del contagio comune per comune riferita anche alla giornata di ieri così da avere un quadro completo dei 442 positivi trovati con molecolari in 48 ore. Spicca, purtroppo, come sempre il capoluogo ma d'altronde ospitando circa un quinto di tutta la popolazione provinciale non potrebbe essere altrimenti.

E così in due giorni Trento segna un + 82 contagi. Rovereto è la seconda con 42 positivi in due giorni e poi c'è Riva del Garda con 20, Pergine con 17, Arco con 16, Cles con 14. Per quanto riguarda i dati odierni dei 373 positivi totali trovati purtroppo si contano ancora molti anziani: fra i nuovi contagi figurano, infatti, 2 bambini con meno di 2 anni, ai quali si aggiungono altri 5 bambini tra i 3 e i 5 anni e 105 persone con più di 70.

I positivi asintomatici al tampone molecolare sono 80, quelli al test rapido sono 16, quelli con sintomi lievi, i pauci sintomatici, sono 209, tutti seguiti a domicilio. Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. Si registrano anche 29 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare e si stanno approfondendo i singoli episodi per determinare l’eventuale isolamento delle rispettive classi, ieri quelle in quarantena erano 63.

Positivi del 6/11/2020

Trento 45 positivi; Riva del Garda 15; Pergine 12; Cles 11; Rovereto 8; Altopiano della Vigolana 7; San Giovanni di Fassa e Pieve di Bono 5; Arco, Predazzo, Mezzocorona, Ville d'Anaunia, Dro, Storo, Cavalese, Castel Ivano, Nomi, Primiero, Novella, Grigno, Avio 3.

Mori, Predaia, Tesero, Borgo Chiese, Sella Giudicarie, Brentonico, Caldonazzo, Castello Molina di Fiemme, Ville di Fiemme, Madruzzo, Moena, Calceranica 2; Lavis, Levico Terme, Ledro, Borgo Valsugana, Tione di Trento, Ala, Cembra Lisignago, Canazei, San Michele, Cavedine, Vallelaghi, Fornace, Terre d'Adige, Folgaria, Roncegno Terme, Aldeno, Calliano, Ponte Rendena, Sant'Orsola, Altavalle, Nago-Torbole, Dimaro Folgarida, Giustino, Fierozzo, Contà, Mezzano, Capriana, Imer, Soraga di Fassa, Amblar Don, Bieno, Ronzo Chienis, Massimeno, Sagron Mis 1.

Positivi del 5/12/2020

Trento 37, Rovereto 34; Arco 13; Levico 7; Pergine, Riva del Garda, Predazzo, Borgo Valsugana, Tesero, Primiero San Martino di Castrozza, 5; Telve e Canal San Bovo 4; Cles, Tione, Castel Ivano, Pieve di Bono-Prezzo, Ville di Fiemme, Avio, Roncegno 3.

Ville d'Anaunia, Altopiano della Vigolana, Storo, Nomi, San Michele, Madruzzo, Pieve Tesino, Caldes, Imer 2; Ledro, Mezzolombardo, Predaia, Borgo Chiese, San Giovanni di Fassa, Cavalese, Brentonico, Pinzolo, Caldonazzo, Castello Molina, Novella, Fornace, Villa Lagarina, Porte di Rendena, Sant'Orsola, Tenno, Nogaredo, Tenna, Calceranica, Scurelle, Mazzin, Contà, Carzano, Mezzano, Romeno, Commezzadura, Livo, San Lorenzo Dorsino, Sanzeno, Ossana, Valfloriana, Bodone, Ospedaletto, Trambileno, Amblar Don, Bieno, Lona Lases, Palù del Fersina, Cinte Tesino 1.